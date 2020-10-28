أبرز مباريات والقنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 28-10-2020
09:39 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأربعاء،
عددًا من مباريات دورى أبطال بدوري أبطال أوروبا، لعل أبرزها مواجهة يوفنتوس
مع
برشلونة
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دوري أبطال أوروبا
كراسنودار – روسيا
× تشيلسي – إنجلترا، 7:55 مساء، على قناة beIN Sports HD 2
إسطنبول باشاك
شهير – تركيا × باريس سان جيرمان، 7:55 مساء، على قناة beIN Sports
HD 1
إشبيلية – إسبانيا
× رين - فرنسا، الساعة العاشرة مساء، على قناة beIN Sports
HD 3
فرينكفاروزي –
المجر × دينامو كييف - أوكرانيا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 6
يوفنتوس
– إيطاليا
× برشلونة
- إسبانيا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 1
كلوب بروج - بلجيكا
× لاتسيو - إيطاليا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports
HD 4
بوروسيا دورتموند
– ألمانيا× زينيت سانت بطرسبرج - روسيا، العاشرة مساء، على قناة beIN
Sports HD 5
مانشستر يونايتد
– إنجلترا × لايبزيج - ألمانيا، العاشرة مساء، على قناةbeIN Sports
HD 2.