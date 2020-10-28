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أبرز مباريات والقنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا

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ارشيف
 
الأربعاء، 28-10-2020 09:39 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأربعاء، عددًا من مباريات دورى أبطال بدوري أبطال أوروبا، لعل أبرزها مواجهة يوفنتوس مع برشلونة.
دوري أبطال أوروبا
كراسنودار – روسيا × تشيلسي – إنجلترا، 7:55 مساء، على قناة beIN Sports HD 2            
إسطنبول باشاك شهير – تركيا × باريس سان جيرمان، 7:55 مساء، على قناة beIN Sports HD 1        
إشبيلية – إسبانيا × رين - فرنسا، الساعة العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 3
فرينكفاروزي – المجر × دينامو كييف - أوكرانيا، العاشرة مساء، على قناة   beIN Sports HD 6            
يوفنتوس – إيطاليا × برشلونة - إسبانيا، العاشرة مساء، على قناة  beIN Sports HD 1             
كلوب بروج - بلجيكا × لاتسيو - إيطاليا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 4             
بوروسيا دورتموند – ألمانيا× زينيت سانت بطرسبرج - روسيا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 5     
مانشستر يونايتد – إنجلترا × لايبزيج - ألمانيا، العاشرة مساء، على قناةbeIN Sports HD 2.

 

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