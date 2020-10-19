أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الإثنين، 19-10-2020
09:21 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم الاثنين،
عددًا من المباريات
المختلفة، بمختلف المسابقات بجميع ملاعب العالم، بعد انتهاء
فترة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا منذ مارس الماضى.
الدوري المصري
نادي مصر ضد طلائع
الجيش – الثالثة عصرا وتذاع على أون تايم سبورت.
الدوري الانجليزي
وست بروميتش ألبيون
ضد بيرنلي – السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD
1
ليدز يونايتد ضد
وولفرهامبتون – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
الدوري الايطالي
هيلاس فيرونا ضد
جنوى – التاسعة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
نصف نهائي الكونفدرالية
الافريقية
نهضة بركان ضد
حسنية أغادير – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7