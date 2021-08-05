A3trading توضح هل تداول الفوركس حقا مربح ؟

تعتبر شركة A3trading من أحسن شركات الفوركس او التداول المرموقة وذات السمعة الطيبة، فمنذ سنوات كثيرة قدمت هذه المنصة خدماتها في مجال الوساطة باعتبارها منصة تداول لآلاف الناس من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذه الايام ، ومع التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم تنوعت اساليب التجارة بشكل كبير جداً فلم تعد التجارة تقتصر على الاسواق التقليدية او حتى على بيع المنتجات على المتاجر الالكترونية حيث ظهرت تجارة العملات والاسهم , بل واصبحت حجراً اساسياً في الاقتصاد العالمي وقد اصبح المستثمر في هذا الوقت يتمتع بإمكانية الوصول الى العديد من ادوات التداول بما في ذلك تجارة العملات في اسواق الفوركس بالاضافة الى الاستثمار في الأسهم الممتازة.

عند الرغبة في بدأ التداول اليومي قد تغريك الأسواق المتعددة والمتاحة في سوق البورصة، وهذا الأمر طبيعي .. خصوصاً أن كل سوق من هذه الأسواق تعدك بأرباح جيدة في حال تداولت فيها ..ولكن في الواقع الأمر لا يتحدد وفق أهوائك فقط، ولكن أيضًا تلعب الميزانية التي تمتلكها دوراً هاماً، وبارزاً في المجال الذي سوف تعمل به . فمن الطبيعي أن لا تمتلك خبرة كافية في كافة الأسواق ، لذا يجب عليك اختيار سوق واحد وتبني خبرتك فيه، وميزانية تسمح لك بالتداول به دون أي مشاكل.

يجب عليك أن تنتبه ايضاً إلى أن تشتيت ذهنك ونفسك بين تداولات عديدة في بداية مشوارك في قد يصيبك بالإحباط والخيبة .. وهذا لأنك بحاجة إلى وقت أطول لتحقيق أرباح مرضية، لذا اجعل اهتمامك ينصب على سوق واحد فقط، وبعد أن تجد نفسك قد استطعت من فهم هذا السوق، وتمكنت من تحقيق أرباح مرضية لك فيه، قم بالدخول إلى سوق آخر، وتعلم عنه كل آليات التداول الذي تخصه، ومن ثم أبدأ في تداولك الجديد وهكذا تعمل على تطوير ذاتك وخبرتك في أسواق المال.

ومع اتساع أسواق التداول واختلاف فئاتها يحتاج المتداول إلى وسيط ذكي ومتميز ليكون إلى جانبه مهما اختار من أنواع التداول المختلفة، A3Trading هي المنصة المرشحة بقوة والتي تدعم مشوارك في التداول بشكل يمنحك الثقة والنجاح.

ميزات الربح من التداول عبر الانترنت مع A3trading

1- سهل جدا في البداية للمستثمرين الجدد ويمكن التعلم بسهولة.

2- لا يحتاج أي مبالغ كبيرة للبدء في التداول الإلكتروني.

3- يمكنك أن تبدأ في الربح بعد ثوان من بدء التداول الإلكتروني.

4- يمكنك استخدام استراتيجيات قصيرة المدى لتحقيق ربح سريع من التداول.

5- يمكنك التبديل بسهولة من منصات التداول الرقمية سواء منصات تداول العملات الرقمية أو الفوركس أو الأسهم والسندات.



ماهي شركة a3trading ؟

شركة اي 3 تريدينج تعتبر كيان عالمى للتداول عبر الإنترنت او بمعني اخر هي وسيط بين المُستثمر وبين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولدى a3tradingالكثير من المكاتب المحلية التى تعمل تحت ظلها و شركة اي 3 تريدينج بالطبع وسيط تداول مرخص دولياً وسوف نستعرض معكم في مقال اليوم كافة المعلومات الهامة عن الشركة ومميزاتها وماذا تقدم بالاضافة لذلك سوف نتعرف على 10 نصائح هامة للربح من الفوركس مع a3تريدينج .



A3trading تقدم لك 10 نصائح كيف تربح من التداول في الفوركس؟

ولأجل أن تتمكن من تحقيق الربح من تداول الفوركس، يمكنك اتباع الخطوات التالية :

1- قم باعداد خطة شهرية مناسبة تمكنك من تحقيق أرباح مناسبة في البداية بعيدا عن المخاطرة الغير محسوبة .

2- اسحب أرباحك بانتظام، لتضمن تحقيق الربح بشكل دروي .

3- ضع خطة لإدارة المخاطر (وسوف نشرح لك في الفقرات التالية طريقة تعلم ادارة المخاطر مع A3Trading )

4- انسحب سريعا عند الدخول في منحنى الخسارة حتى لا تتكبد خسائر فادحة.

5- احرص على التعامل مع وسيط فوركس صادق وآمن وموثوق ومنصة تضمن أمان أموالك مثل اي 3 تريدينج .

6- لا تحاول استخدام منصات تداول عالية المخاطر وابتعد عن شركات التداول النصابة والغير موثوقة .

7- لا تنخدع بالمكسب السريع ويجعلك تطمع في مكاسب أكبر فهذا قد يجعلك تعمق خسارتك فيما بعد، لذلك اعرف الوقت الجيد للتوقف والانسحاب.

8- جرب دوما الاستثمار في البداية بمبالغ بسيطة، حتى تختبر خطتك واستراتيجيتك ومدى نجاحها، ثم يمكنك أن ترفع المبالغ بصورة تدريجية فيما بعد.

9- حاول دوما أن تستخدم منصة تداول بها الكثير من الخيارات والميزات لتعزز قدرتك على التداول مثل منصة A3trading .

10 ترقب دائما أخبار السوق والأخبار الاقتصادية والسياسية العالمية، التي من شأنها تغيير طبيعة الأسهم والتداول عليها.

مميزات شركة A3Trading للتداول

تعتبر شركة A3Tradingمن أشهر شركات التداول عبر الانترنت في الآونة الأخيرة، حيث انتشرت مكاتبها المحلية في العديد من الدول حول العالم لا سيما في المنطقة العربية، وقد نجحت في الحصول على ثقة الكثير من العملاء نتيجة العديد من الخدمات والمميزات التي تقدمها لهم، وفيما يلي بعضا من تلك المزايا التي جعلت المتداولين ينجذبون إليها:

توفر شركة A3Tradingموقعا كاملا باللغة العربية، كما أن منصتها أيضا تدعم اللغة العربية وهذا يوفر الكثير من الوقت للمتداولين العرب لا سيما ممن لا يجيدون اللغة الإنجليزية، مما يمنحهم تجربة تداول أكثر سلاسة وسرعة.

بالاضافة الى ان لدي شركة A3Tradingمنصتها الخاصة بالاضافة الى الكثير من الأدوات التي يحتاجها المتداولون للقيام بصفقات ناجحة مثل المؤشرات والرسومات البيانية والتحليلات الفنية والأساسية وغيرها الكثير.

تقدم A3Tradingللمتداولين خدمة عملاء على مدار اليوم ، بحيث تقوم بالرد على أسئلة العملاء بسرعة وطلاقة وبعدة لغات .

تهتم شركة A3Tradingبشكل خاص بتعليم أساسيات التداول من خلال تقديم عدد من الدروس والدورات التعليمية التي تنقل المتداول الجديد إلى فئة المتمرسين بصورة أسرع.

كما تقدم بعض الدورات التدريبية للمتداولين المتقدمين، والتي تعمل على توسيع مداركهم وإثراء خبراتهم في أسواق التداول.

تعلم ادارة المخاطر مع A3Trading

هناك نوعين يجب عليك معرفة آلية إدارتهم في التداول اليومي، وهما التالي:

إدارة مخاطر التجارة: وهي كمية وحجم الاموال التي ستخاطر بها من رأس مالك في التداول اليومي . و الأفضل لك أن تكون المخاطرة بنسبة 1 % أو دون هذه النسبة في كل صفقة تقوم بتداولها.

إدارة المخاطر اليومية: حاول دائماً أن تقوم بتحديد حد الخسائر التي سوف تكون مستعداً لتحملها قبل الاكتفاء.. والابتعاد عن التداول اليومي . فيمكنك مثلاً تحديد نسبة خسارة لا تتعدى 3% من رأس المال الخاص بك،.. فمثلاً إذا كنت تجازف بنسبة 1% حينها سيتوجب عليك خسارة ثلاث اضعاف أو أكثر لتخسر 3%. وبالتالي فإن الانتهاء حينما تخسر أكثر من النسبة المحددة تكون استراتيجية جيدة يجب التمسك بها.

a3 trading تساعدك في عمليات التداول

ستساعدك a3تريدينج الوسيط الموثوق به على أن تتخد قراراتك الصحيحة وتوفيرها للمنصات العالمية للتداول التي تمتاز بسهولة الإستخدام، حيث أن A3 trading ما يميزها عن غيرها من شركات التداول أنها تحتوي على أدوات تساعد المستثمر بالعمل بالنيابة عنه في تحليل السوق ومراقبة كافة حركاته بإستمرار بالإضافة الى توفير المنصة لكافة المعلومات من خلال الرسم البياني الذي يساعد على سهولة تحديد الوقت المناسب لعملية الشراء أو البيع وفي كل لحظة، والى جانب هذا كله إحتواء المنصة على مدرب شخصي والذي سيساعد بشكل كبير على تزويد المستثمر بكافة المعلومات التي يحتاجها.



ماذا تنتظر ؟ ابدأ طريق الربح والاستقلال المادي مع A3Trading

رحلتك في عالم التداول لن تتوقف بمجرد فهمك لاستراتيجيات التداول الأولى، فعالم الأسواق المالية يشهد تطوراً مستمراً، لذلك لن يقتصر تعلمك فيه على أول مرة دخلت إليه وإنما ستظل تتعلم عنه بشكل متواصل لكي تكون مواكباً لهذا التطور وتفهمه.

يشهد هذا السوق بين الحين والآخر ظهور أدوات فنية واستراتيجيات وأدوات جديدة للتداول، والطريقة الوحيدة لفهم تلك الآليات دون التخلف عن ركب التطور الذي يشهده هذا السوق يتمثل بالتعلم عنها.

ابدأ الان مع منصة A3للتداول فكل الذي يتوجب على المتداول فعله في البداية هو تسجيل الدخول على موقع شركة A3Trading وبعد ذلك سوف تقودك اشركة ايه 3 تريدينج في كل شىء سواء في النواحي التعليميه أو ممارسة التداول حيث انه سوف تتولى شركة a3تريدينج مسؤلية تعليم كل العملاء عن التداول. فإذا كنت متداول جديد فسوف تعلمك وتدربك الشركة على إتقان التداول بعدد كبير من الوسائل التعليمية سواء دروس الفيديو، أو الكتب، أو الدورات التدريبية.