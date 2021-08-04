ما هو برنامج Dr fone

الأربعاء، 04-08-2021
12:13 م
نظرًا لتفاقم استخدامات الأجهزة المحمولة بشكل كبير، فمن الأفضل منع الأعطال المحتملة التي يمكن أن تقطع أي شكل من أشكال الحياة الاجتماعية عن بعد، ومع ذلك، على الرغم من جميع الاحتياطات التي تم اتخاذها ، لا أحد في مأمن حدوث أي عطل أو سوء استخدام أو حتى خطأ غير مقصود يتسبب في فقدان بيانات الهاتف أو تعطل جزء من نظامه، و في سياق حيث يجب على الجميع تقييد تحركاتهم لوقف انتشار الفيروس ، يوصى بشدة باختيار حلول برامج استعادة بيانات الهاتف والإصلاح قبل الاتصال بأحد المحترفين أو تغيير الهواتف الذكية، من بين الأدوات المتاحة ، يحظى Dr.fone wondershare
المقدم من شركة Wondershare المعروفة عالميًا بشعبية كبيرة لما يقدم من مزايا وحلول جذرية للعديد من المشاكل المرتبطة بالهاتف الجوال.
ما هو Dr.fone؟
Dr.fone هي أداة تتكون في الواقع من مجموعة من البرامج، تم تطويرها من قبل شركة البرمجيات Wondershare ، وقد كانت موجهة في البداية لمستخدمي نظام التشغيل iOS لمنحهم المساعدة في إدارة متطلبات هذا النظام المختلفة، ومع ذلك ، في وقت لاحق ، بدأت الشركة في تطوير خدماتها، نظرًا لأن ليس كل الأشخاص يستخدمون iPhone ، لذلك قاموا بتوسيع مجموعة أدواتهم بحيث يمكن استخدامها من قبل مستخدمي Android و Windows أيضًا، بالتالي ، أصبح هناك مجموعة أدوات مختلفة لمستخدمي الهاتف المحمول لأنظمة التشغيل السابقة.
و على الرغم من اختلاف مجموعة أدوات Dr Fone وبالنسبة لأنظمة التشغيل المختلفة ، إلا أن المحتويات الموجودة فيها هي نفسها تقريبًا، إذ تشتهر الأداة بشكل أساسي بأنها تطبيق لاستعادة البيانات وهو قابل للتطبيق على جميع أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، ومع ذلك ، عند مقارنة Dr Fone بأدوات وتطبيقات الجوال الأخرى ، سترى أن التطبيقات الأخرى توفر وظيفة واحدة فقط أو عددًا محدودًا جدًا من الوظائف لمستخدميها، لذلك فإن ما يميز Dr Fone هو أنه لا يعمل فقط كتطبيق يمكن من استعادة نظام الهاتف ولكنه سيساعدك في تلبية كل ما يحتاجه جهازك المحمول مهما كان نظام التشغيل الذي يعمل به.
وظائف مجموعة Dr.Fone
هناك العديد من تطبيقات Dr.Fone التي تختلف في الوظائف والتي تشمل :
نقل WhatsApp :
إذا كنت تستخدم WhatsApp ، فقد ترغب في حفظ محادثاتك لنقلها إلى هاتف ذكي آخر ، خاصة عند التبديل من جهاز iOS إلى جهاز Android أو العكس، ولكن هذا الخيار في الأساس غير متاح، فحتى إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp الخاص بك على جهاز جديد ، فلن يتم نقل محادثاتك القديمة، باستخدام dr.fone ، يمكنك حل هذه المشكلة باستخدام أداة نقل WhatsApp.
لاستخدام هذه الأداة ، كل ما عليك فعله هو:
1. تثبيت dr.fone على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو macOS.
2. ثم قم بتوصيل اثنين من الهواتف الذكية بالجهاز المعني، حيث يمكنك استخدامه في جميع الأنظمة الممكنة: Android إلى Android ، أو Android إلى iOS ، أو iOS إلى iOS ، أو من iOS إلى Android.
3. بمجرد توصيل الجهازين ، يكتشفهما Dr.fone ويقدم نقل رسائل WhatsApp من الهاتف القديم إلى الهاتف الذكي الجديد.
4. يرجى ملاحظة أنه بمجرد بدء العملية ، يتم مسح الرسائل على الجهاز الأصلي: لذلك يجب النقر فوق "نعم" لتأكيد النقل. بمجرد الانتهاء من ذلك ، تبدأ عملية النقل ، وعليك فقط الانتظار حتى تنتهي لاسترداد رسائلك على هاتفك الجديد.
لاحظ أن Dr.fone يسمح لك أيضًا بنقل وحفظ كل محفوظات محادثات Line أو Kik أو Viber أو Wechat ، بنفس السهولة، فلم يعد هناك أي سبب للبدء من الصفر عند تبديل الأجهزة ، سواء كانت من طراز iOS أو Android أو حتى windows.
فتح شاشة الهاتف :
هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تجعل فتح شاشة الهاتف ضروري، سواء لإلغاء قفل الهاتف الذكي الذي نسيت كلمة المرور الخاصة به ، أو استخدم جهازًا تم شراؤه مستعملة أو ، بكل بساطة ، تسهيل الوصول إلى البيانات، يتيح لك Wondershare Dr.fone القيام بذلك في 5 دقائق أي كان نظام التشغيل الذي يعمل جهازك به.
بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام iOS ، يعرض dr.fone تعطيل شاشات قفل iPhone و iPad ، سواء كان رمز وصول مكون من 4 أو 6 أرقام أو بصمة أو حتى معرف الوجه ، ولكن أيضًا فتح Apple ID و iCloud إذا لزم الأمر.
في طرز Android ، من الممكن إلغاء تنشيط الأنماط ورمز PIN وكلمة المرور بالإضافة إلى بصمة الإصبع، و لا توجد علامة تجارية تقاوم dr.fone بما في ذلك محطات Samsung و LG والتي يمكن فتحها بهذه الطريقة دون فقدان البيانات.
لاستخدام Screen Unlock ، ما عليك سوى:
1. توصيل الجوال بالكمبيوتر حيث تم تثبيت أداة Dr.fone ، واستخدم ميزة "إلغاء تأمين الشاشة".
2. بالنسبة إلى هاتف ذكي من Apple ، قم بتمكين خيار "Unlock iOS screen".
3. الخطوة التالية هي تشغيل iPhone في وضع الاسترداد ، أو DFU ، عن طريق الضغط على زري الطاقة والمنزل في نفس الوقت ، مع إبقاء الهاتف الذكي متصلاً بالكمبيوتر.
4. عندما تعرض الشاشة شعار iTunes ، يمكنك تحريره.
5. بعد الانتهاء من هذه الخطوات ، يعرض dr.fone المعلومات المتعلقة بالهاتف ، مثل رقم الطراز وإصدار iOS المثبت.
6. بمجرد التحقق من صحة هذه المعلومات ، كل ما عليك فعله هو بدء تثبيت البرنامج الثابت الذي سيسمح لك بإلغاء قفل هاتفك.
الوظيفة الأساسية التي يقوم بها دكتور فون هي النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف و استعادة بيانات جهازك المحمول، لذلك ، يمكنه استعادة ملفات الوسائط المفقودة أو المحذوفة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصوت والملفات الأخرى مثل سجل المكالمات والرسائل وسجل التصفح وما إلى ذلك.
سوف يساعد أيضًا في عمل روت لجهاز Android الخاص بك، هذا يعني أن Dr Fone سوف يدخل إلى برنامج النظام ويسمح لك بتثبيت أو إلغاء تثبيت أي تطبيق أو إجراء أي تغييرات أخرى عليه لا يسمح بها تصنيعه.
و بصرف النظر عن ذلك ، يمكن لهذه الأداة أيضًا محو البيانات الموجودة في جهازك بشكل دائم، و بمجرد النقر على زر يتم حذف البيانات نهائيًا والحفاظ على أمان وخصوصية البيانات المخزنة على جهازك.
تحميل برنامج Dr.fone للويندوز من هنا
تحميل برنامج Dr.fone للماك من هنا