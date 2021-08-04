برنامج Recoverit Data Recovery

الأربعاء، 04-08-2021
12:02 م
يعتمد معظمنا في هذه الأيام على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ووسائط التخزين الأخرى للحفاظ على الملفات الشخصية والوثائق المتعلقة بالعمل والأشياء المتنوعة الأخرى بأمان، ولحسن الحظ ، نحن في مرحلة تكون فيها معظم محركات الأقراص الثابتة ومحركات أقراص الحالة الصلبة ومحركات الأقراص المحمولة وبطاقات SD وأجهزة التخزين الأخرى موثوقة وغالبًا لا تعمل بشكل سيئ، يمنحنا هذا راحة البال لأننا نعلم بياناتنا لن تختفي بشكل عشوائي، ومع ذلك ، مع هذا الشعور المتزايد بالأمان ، يعتقد الكثير منا أن إنشاء نسخ احتياطية أصبح شيئًا من الماضي، لذلك عندما يحدث ما لا يمكن تصوره ، يصاب الناس بالذعر ويسارعون لإيجاد طرق استرداد ملفاتهم الثمينة.
إذا كنت أحد هؤلاء أو تبحث عن أداة تمكنك من استعادة البيانات لأي سبب من الأسباب ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. يمكن أن يساعدك برنامج Wondershare Recoverit في استعادة الملفات المحذوفة والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني ومجموعة من الملفات الأخرى التي ربما لم تكن تعلم أنك تمتلكها.
برنامج Recoverit حل فعال لاستعادة البيانات المفقودة
Wondershare Recoverit ، المعروف سابقًا باسم Data Recovery ، هو أحد حلول استعادة البيانات المحذوفة، وقد فاز بالفعل بأكثر من ملايين المستخدمين منذ إنشائه في عام 2003، إذ أنه لا يساعد فقط في استعادة الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني ، ولكن أيضًا أكثر من 1000 تنسيق مختلف للملفات. للوصول إلى التفاصيل الفنية ، فإنه يدعم أنظمة الملفات NTFS و FAT و HFS + و APFS.
يتكيف هذا البرنامج متعدد الاستخدامات والمرن مع نظامي Windows و Mac OS X ، مما يسمح لجميع المستخدمين ، حتى الأقل خبرة ، بالاستفادة من أداة استرداد قوية وسريعة وسهلة الاستخدام.
بفضل واجهته البسيطة وتصميمه الحديث والمعالجة المتكاملة ، يتيح لك Wondershare Recoverit استعادة بياناتك بسهولة في 3 خطوات بسيطة فقط.
بالإضافة إلى كل هذه المزايا ، هو لا يسمح فقط باستعادة ملفاتك من القرص الصلب المحلي أو القسم ، ولكن أيضًا من أي وسائط تخزين خارجية مثل القرص الصلب الخارجي ، USB ، الهاتف الجوال ، بطاقة الذاكرة ، الكاميرا ، كاميرا الفيديو ، GoPro و iPod ووسائط التخزين الأخرى، حيث تتيح لك الاختصارات التي يمكن الوصول إليها مباشرة من الواجهة الرئيسية للبرنامج استعادة بيانات ويندوز و استعادة بيانات ماك من سلة المهملات ، حتى لو تم إفراغها ، من سطح المكتب أو من مجلد معين، كل ما تحتاجه إليه هو تحديد المسار إلى المجلد والنقر فوق "موافق".
1. أولاً ، ستحتاج إلى تحديد مساحة التخزين حيث توجد العناصر المراد استردادها.
2. ثم يقوم Wondershare Wondershare Recoverit بإجراء مسح عميق وذكي وسريع لجميع البيانات المفقودة في الموقع الذي تحدده، كما يمكنك تحسين البحث بخيارات وعوامل تصفية مختلفة: نوع الملف ، الامتداد ، تاريخ آخر تعديل ، إلخ.
3. بمجرد اكتمال هذه الخطوة ، يتم عرض قائمة الملفات التي تم العثور عليها وعليك فقط التحقق من العناصر لاستعادتها.
يتوفر وضعان للعرض (قائمة بمعلومات مفصلة أو صور مصغرة)، و للتأكد من أنه الملف الصحيح ، يتيح لك نظام المعاينة والصورة المصغرة استهداف المستندات الصحيحة، ويحتوي Wondershare Recoverit أيضًا على مشغل وسائط للصور ومقاطع الفيديو وملفات الصوت ، بالإضافة إلى أدوات عرض المستندات لمعالجة الكلمات وجداول البيانات والعرض التقديمي وعارض PDF وقارئ الكتب الإلكترونية والمزيد،كما أن معظم تنسيقات المستندات (DOCX ، و ODT ، و PPT ، وما إلى ذلك) مدعومة من قبل هذه الأداة.
ميزات متقدمة في حالة تعطل جهاز الكمبيوتر
لا يكون فقدان البيانات دائمًا بسبب خطأ غير مقصود أو إفراغ سلة المحذوفات عن طريق الخطأ أو أي تلاعب آخر، بل يحدث أحيانًا أن فقدان البيانات لديك يكون ناتج عن تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وفي هذه الحالة ، من الصعب تشغيل Wondershare Recoverit
إذا لم يتم بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
لحل هذه المشكلة ، هناك حاجة إلى القليل من الترقب، في الواقع ، يمكن للتراخيص القياسية والمتقدمة لـ Recoverit مساعدتك في إنشاء قرص قابل للتمهيد أو محرك أقراص USB يعمل حتى إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك معطلاً من أجل الوصول إلى بياناتك واستعادتها، بالطبع ، يجب أن يتم إنشاء الوسائط القابلة للتمهيد قبل مواجهة عطل تقني أو القيام بذلك من كمبيوتر آخر.
هل Recoverit مجاني ؟
أن هذا البرنامج مجاني ولكنه يقتصر على 100 ميغا بايت من البيانات قيد الاسترداد، إذا كنت ترغب في المضي قدمًا ، تتوفر العديد من التراخيص وخطط الاشتراك التي توفر استردادًا غير محدود لملفاتك، حيث يتيح لك الإصدار القياسي أيضًا إنشاء محرك أقراص USB قابل للتمهيد إذا لم يتم تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ويتضمن الترخيص المتقدم وحدة إصلاح الفيديو الجديدة تمامًا، كما سيتلقى المستخدمون أيضًا دعمًا فنيًا مجانيًا لإرشادهم في حالة حدوث مشكلة.
ختاما لذلك ، Wondershare Recoverit هو حل بسيط وسريع وفعال يمكنه إنقاذ المستندات والصور ومقاطع الفيديو وجميع أنواع الملفات التي تم حذفها بغض النظر عن السبب. لا تتردد في اختبار جميع ميزات الإصدار المجاني ولماذا لا ، اعتمادًا على العناصر المراد استردادها ، للانتقال إلى الإصدارات المتقدمة الأخرى.
ويمكنك تحميل البرنامج من هذه الروابط
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