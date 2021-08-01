أفضل ألعاب الطاولة في العالم العربي

الأحد، 01-08-2021
07:58 م
تنتشر ألعاب الورق والطاولة بشكل كبير في دول الشرق الأوسط
ومنطقة الخليج العربي، حيث ستجد أن هذه الألعاب موجودة في كل منزل وتجمع حولها
اللاعبين من كافة الأعمار بدءاً من طلاب المدارس وانتهاءً بالشيوخ والنساء الذين يعشقون
اللعب بهذه الألعاب.
وكن على ثقة أن كافة الأمسيات والتجمعات وأوقات التسلية في
هذه الدول ترتبط بشكل أو بآخر بهذه الألعاب المميزة, الأمر الذي جعل مواقع المراهنات اون لاين تتسارع لتقديم ألعاب
الورق والطاولة فيها مثل لعبة بوكر اون لاين
ولعبة بلاك جاك اون لاين وغيرها من هذه الألعاب.
ولكن ما هي أشهر ألعاب الطاولة التي يلعبها سكان الوطن العربي
وكيف يتم لعبها؟
نظرة عامة على أشهر ألعاب الطاولة
في العالم العربي
الطرنيب
تعد لعبة الطرنيب واحدة من أشهر ألعاب العالم العربي على
الإطلاق, وتعتبر لعبة عربية بالكامل مصممة ومطورة من قبل العرب فقط, وإذا أردنا أن نتحدث عن الطرنيب وكيفية لعبها
والاستراتيجيات المستخدمة في هذه اللعبة فسنحتاج على الأقل إلى مدونتين أخريتين
للحديث عن هذه اللعبة.
لكن يمكننا أن نقول باختصار أنها لعبة استراتيجية بحتة يتم
لعبها من قبل 4 أشخاص إما بشكل فردي أو مزدوج باستخدام مجموعة ورق قياسية مكونة من
52 ورقة, يستلم كل لاعب 13 بطاقة ومن ثم يقوم بالمزايدة على عدد النقاط التي يتوقع
ان يحصل عليها من الأوراق الموجودة في يديه, ويعتبر الفريق الذي يزايد على أعلى
عدد من النقاط في الجولة الفريق المعلن وسيحاول الفريق الخصم أن يمنع الفريق
المعلن من تحقيق هذه النقاط وتبدأ اللعبة بوضع أحد اللاعبين لبطاقة من نوع معين ويجب
على كافة اللاعبين أن يضعوا بطاقات من نفس النوع واللاعب ذو القيمة الأعلى يربح
نقطة عن كل مجموعة ورق يتم لعبها, وتنتهي الجولة بانتهاء كافة الأوراق الثلاثة عشر
الموجودة في يد كل لاعب ومن ثم تسجل النتائج وتختتم اللعبة عند تحقيق أحد اللاعبين
لنتيجة 41 نقطة.
البالوت
البالوت هي لعبة تستند على الحيلة والخداع ويتم لعبها
باستخدام 32 بطاقة (7, 8, 9, 10, الولد, الملكة, الملك والأص) تلعب اللعبة من قبل
أربعة أشخاص كل اثنين منهم في فريق. وهناك طريقتان للعب البالوت ( صن أو حكم).
يختلف ترتيب البطاقات (من الأقوى إلى الأضعف) بين هاتين الطريقتين مما يجعل
البالوت أكثر تعقيداً من الطرنيب, وتنتشر هذه اللعبة بكثرة في دول الخليج العربي,
حيث وجد أنه منذ أن تم إطلاق هذه اللعبة على نسخ الهواتف الذكية على كل من أنظمة
الاندرويد والايفون, أنها واحدة من أكثر التطبيقات التي يتم تنزيلها في الخليج
العربي مما يدل على مدى شعبيتها الواسعة في هذه المنطقة.
التركس
تعد لعبة التركس اللعبة الأشهر بلا منازع على الإطلاق في
العالم العربي, حيث شقت هذه اللعبة طريقها إلى قلوب كافة اللاعبين بدءاً من طلاب
المدارس وانتهاءً بالشيوخ الذين يلعبونها في المنازل أو في المقاهي على الأرصفة أو
الحوانيت.
كغيرها من ألعاب الورق الأخرى تلعب هذه اللعبة من قبل 4
لاعبين في أزواج ولكن يحظى كل لاعب في هذه اللعبة بدورة واحدة وكل دورة مؤلفة من 5
ممالك يقوم اللاعب الذي يقع عليه الدور باختيار المملكة المتناسبة مع الورق خاصته
وكالعادة يحاول الفريق الخصم أن يمنع اللاعب الملك وزميله من الحصول على المملكة
بالكامل.
الشيء المميز في لعبة التركس هو أنها تعمل بطريقة عكسية
فبينما تأخذ كافة ألعاب الورق في العالم العربي منحى الورقة الأعلى هي الورقة
المسيطرة يأخذ الورق الأعلى في القيمة في لعبة التركس منحى الورقة الخاسرة وقد
تؤدي هذه الورقة في نهاية المطاف إلى خسارتك للعبة بالكامل, ولزيادة الحماس في هذه
اللعبة هناك بعض البطاقات الخاصة مثل الملك أو الملكة أو غيرها من البطاقات التي
تسبب خصماً كبيراً في النقاط في حال أجبر أحد اللاعبين على الحصول عليها,
لذلك اكتسبت هذه اللعبة شعبية كبيرة للغاية نظراً لأجوائها الحماسية ولطريقة لعبها
التي جعلت كافة سكان الوطن العربي يعشقون اللعب بها.
الكونكان
تلعب هذه اللعبة
بكثرة
في بلاد الشام ومصر, وتعرف بشعبيتها الكبيرة بين كافة سكان هذه المناطق نظراً
لسهولة اللعب بها وإمكانية لعبها من قبل كافة الفئات والشرائح العمرية على اختلاف
أشكالها.
المبدأ الأساسي للعبة يتلخص في تشكيل يد معينة من مجموعة من
تشكيلات الورق وكل تشكيلة من هذه التشكيلات يجب أن تتضمن 3 أوراق على الأقل
ببطاقات من نفس القيمة الاسمية أو النوع, وتلعب اللعبة عادة من قبل لاعبين, يتم
توزيع 14 بطاقة على كل لاعب بينما يوزع الموزع لنفسه 15 بطاقة وبعد ذلك يرمي
الموزع الذي يفتتح اللعبة ورقة على الأرض ومن ثم سيقوم اللاعب الأخر بسحب ورقة من
مجموعة الورق وبناء يده بناءً على البطاقات المسحوبة وهكذا يتناوب اللاعبين على
سحب الورق وتشكيل الأيدي حتى يتم تشكيل كافة البطاقات الموجودة في يد أحد اللاعبين
واللاعب الأول الذي سينتهي من تشكيل يده سيفوز باللعبة.
وعلى الرغم من وجود العديد من البدائل المتعددة لهذه اللعبة
إلا أن الأساسيات التي ذكرناها سابقاً ستجعلك مؤهلا للعب كافة البدائل الخاصة بهذه
اللعبة.
طاولة الزهر
هي لعبة الطاولة التقليدية التي يكاد لا يخلو منزل في الشرق
الأوسط ومنطقة الخليج العربي من تواجدها ويصل عشقها لبعض الفئات العمرية حد الإدمان
على اللعب، وعلى الرغم من الاعتقاد السائد أنها
ظهرت في تركيا إلا أنها تعتبر إحدى أشهر ألعاب الطاولة على الإطلاق في العالم
العربي وذلك بسبب أجوائها الحماسية الرائعة والمميزة وكثرة احتمالاتها
واستراتيجياتها.
يتم لعب اللعبة من قبل لاعبين فقط ويتلخص مبدأ اللعبة بإدخال
كافة الحجارة إلى منطقتك الأساسية ومن ثم جمعها في يدك, وأول لاعب يتمكن من تحقيق
ذلك هو الفائز في هذه اللعبة.
الداما
تعتبر لعبة الداما واحدة من ألعاب الطاولة الشهيرة في منطقة
الوطن العربي, وهي شكل من أشكال الألعاب التي يمكن لعبها على رقعة الشطرنج
التقليدية ولكن باستخدام أحجار مشابهة لأحجار طاولة الزهر وبقوانين مختلفة بالكامل
عن قوانين الشطرنج, تلعب اللعبة على رقعة شطرنج قياسية مكونة من 64 مربع ويعطى لكل
لاعب 16 قطعة عند بداية اللعبة ومن ثم تبدأ اللعبة بتحريك الحجارة باتجاهات محددة
ومع تقدم اللعبة يقوم كلا اللاعبين بمحاولة الاستيلاء على حجارة اللاعب الخصم
ويحدد اللاعب الفائز باللاعب الذي يتمكن من القضاء على كافة أحجار الخصم.