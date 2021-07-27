5 أسرار وراء سيرة ذاتية ناجحة

الثلاثاء، 27-07-2021
12:15 م
حتى يضمن شخص ما الحصول على مقابلة عمل في السوق الحالية، فإنه من الضروري
أن يتوفر لديه سيرة ذاتية محترفة. تعتبر سيرتك الذاتية تمثيلا مباشرا لك، فهي أول
شيء يراه صاحب العمل أو الموظِّف قبل أن يقرروا ما إذا كنت جيدا ومثيرا للاهتمام
بما فيه الكفاية لمقابلتك شخصيًا. بالنظر إلى سيرتك الذاتية التي تمتلكها الآن، ما
الذي تفصحه عنك؟ هل تعتقد أنها بالفعل قادرة على ان تؤمّن لك مقابلة عمل؟
إذا تقدم 10 أشخاص بطلب للحصول على نفس الوظيفة وصادف أنهم يملكون خلفية
تعليمية وخبرة عملية مماثلة للتي تتمتع أنت بها، فكيف يتم التمييز بينهم واختيار
أفضل شخص؟
هذا للأسف أمر شائع جدًا عندما يتعلق الأمر بالتوظيف. عندما يقوم مدير
التوظيف بإرسال مواصفات وظيفية واضحة ودقيقة، فغالبا ما يؤدي ذلك للحصول على
مترشحين متماثلين. ومع ذلك، بعد اختيار المرشحين، سيتم الاتصال فقط بعدد قليل منهم
لإجراء مقابلة العمل. لكن كيف يحدث ذلك؟ ما الذي يجعل المرشحين الآخرين أكثر
جاذبية لمدير التوظيف على الرغم من أنه لم يقابلهم بعد؟
حسنًا، إليك 5 نصائح بسيطة وفعالة لتحسين سيرتك الذاتية من CVmaker
حتى يتم
اختيارك:
تحسين ) ATS نظام تتبع
المترشحين (
نظرًا لأن كل وظيفة تجذب العديد من المترشحين، فقد أصبح من الضروري استعمال
برامج كمبيوتر تقوم باختيار المرشحين الأوليين تلقائيا لتوفير الوقت البشري الثمين
الذي يمكن استخدامه للنظر في المرشحين الجديرين فعلا للمنصب. لذلك، عند كتابة
سيرتك الذاتية، ضع في اعتبارك برامج ATS لأنها قد تكون
الجسر الأول الذي يجب عليك عبوره. إذا كنت تعرف متطلبات الوظيفة التي ستتقدم لها،
فأنت أكثر استعدادًا لفهم الكفاءات التي يجب التركيز عليها تحديدا.
قد يعني هذا ضرورة ملاءمة سيرتك الذاتية مع كل من المناصب المختلفة التي
ستتقدم لها. قد تكون المهارات التي قد تعتبرها غير مهمة هي المهارات التي ستساعد
في رفع قيمة سيرتك الذاتية عند قراءتها، لذا، قم بتضمين الكلمات الرئيسية ذات
الصلة لتعزيز فرصك لنيل المنصب. اقرأ المزيد عن برامج ATS هنا
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المظهر والتنسيق
يعد مظهر الملف مهمًا، لا سيما كيفية تنسيق المعلومات. من الضروري تسليط
الضوء على المعلومات المهمة أولاً، مثل الكفاءات الرئيسية الخاصة بك وما يجعلك
المرشح المثالي.
توضح كيفية تصميم سيرتك الذاتية نوع الشخص الذي أنت عليه وتوضح مستوى
احترافك. بمجرد لمحة عين سريعة، يجب أن تجذب سيرتك الذاتية اهتمام مدير التوظيف ليركز
فعليًا في كل تفاصيلها. استفد جيدًا من مساحة الصفحة والخط والرسومات.
رسالة الاحالة
يمكن لرسالة احالة مثالية لوحدها أن تضمن لك الوظيفة، ورسالة الاحالة هي
فرصة رائعة لإخبار قصتك وإقناع الشخص الذي يقرأها أنك تستحق العمل معه. يجب أن
تكون الرشالة مخصصة للوظيفة التي تتقدم لها، بدلاً من ان تكون عامّة وغيردقيقة.
الغرض من رسالة الاحالة هو تقديم نفسك إلى الشركة، وإظهار اهتمامك بها أو الوظيفة
الشاغرة المحددة، ولفت الانتباه إلى سيرتك الذاتية وتحفيز القارئ على إجراء مقابلة
معك. غالبًا ما تكون هذه الرسالة هي أول اتصال لديك مع الموظِّف المحتمل.
المحتوى
يجب أن يعكس محتوى سيرتك الذاتية لمسة احترافية في جميع أنحاء الملف، وان
ينقل فكرة حول مستوى كفاءتك، لذا يجب عليك ألا تهمل القواعد النحوية والإملائية.
إن الطريقة التي تعبر بها عن نفسك تخبر الكثير عنك وعن نوع المرشح الذي أنت عليه.
يجب أن تكون سيرتك الذاتية موجزة ودقيق، ويجب ألا تزيد عن أربع صفحات.
يوصى دائمًا بالتشاور مع كتاب السيرة الذاتية المحترفين ، خاصةً عندما يكون
لديك الكثير من المحتوى والإنجازات.
الطول
فعلا، للبعض منا كثير من الانجازات ليضعها في سيرته الذاتية، ومع ذلك، فمن
المستحسن أن تبذل قصارى جهدك لتقليل طول سيرتك الذاتية، فأنت بحاجة إلى ان تقول
الكثير، بكلمات أقل.
السيرة الذاتية المثالية تتكون من صفحتين، وإذا استعصى عليك تلخيص كفاءاتك
الرئيسية وإنجازاتك ذات الصلة في صفحتين، فإن أربع صفحات هو الحد الأقصى الموصى به.
الغرض الأساسي من السيرة الذاتية هو تسويق نفسك بشكل احترافي وإبراز ما
يجعلك جديرا بالاختيار. لذلك عليك توخي الحذر الشديد عند إعدادها.