4 عملات عربية تقفز أمام الجنيه في تعاملات اليوم

الثلاثاء، 13-09-2022
12:04 م
ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه
اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات
أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما استقر سعر الريال السعودي والدرهم
الإماراتي.
أسعار العملات
العربية
سعر الدينار الكويتي: 60.49 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و62.90 جنيه للبيع،
بزيادة 11 قرشا.
سعر الريال السعودي: 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 5.25 جنيه للشراء، 5.27 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني: 49.90 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 5
قروش للشراء والبيع.
سعر الريال القطري: 4.95 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء
والبيع.
سعر الدينار الأردني: 26.85 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و27.32 جنيه للبيع،
بزيادة 4 قروش.