الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
توقيت مصر 14:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أطباء يكشفون علامة شائعة تدل على بداية جلطة قاتلة

«السيسي في قطر».. بيان رئيسي يكشف سبب زيارة الرئيس للدوحة

كبابجي «تائب» يثير الرعب بالكشف عن مصدر الكُفتة في جميع المحلات

بالأسماء.. السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 3 سجناء.. من هم؟

4 عملات عربية تقفز أمام الجنيه في تعاملات اليوم

بعد حادث اقتحام دار خميس مشيط.. هروب فتاتين من دار أيتام بجازان السعودية

صدمة.. والد شيماء جمال يقبل الدية والتنازل عن القضية مقابل 10 مليون جنيه

مفاجأة بعد عامين من تفجير القضية.. براءة أحمد بسام زكي من هتك عرض 3 طالبات

منى فاروق تفاجئ الجميع بفيديو غريب غير متوقع

بعد تصدره التريند.. من هو الفنان الذي اكل من الزبالة ومات في دار مسنين؟ (صور)

ADS
 

4 عملات عربية تقفز أمام الجنيه في تعاملات اليوم

2020_8_7_11_47_57_372
عملات عربية
Native
Teads
الثلاثاء، 13-09-2022 12:04 م


ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما استقر سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي.
أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 60.49 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و62.90 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا.

سعر الريال السعودي: 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.25 جنيه للشراء، 5.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 49.90 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 4.95 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 26.85 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و27.32 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
 

إقرأ ايضا

1658055_0

بعد 3 أيام.. قرار مصيري بشأن سعر الدولار في مصر

2020_2_9_12_55_34_200

الدولار يقفز 11 قرشًا بشكل مفاجئ في بداية تعاملات اليوم

1829527_0

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه 3 قروش مرة واحدة

أخبار متعلقة

image

يقترب من 20 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الدولار

الدولار-2-1

ارتفاع الدولار والريال أمام الجنيه.. سعر العملات اليوم

1829527_0

الدولار يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم اليوم

2022_7_17_16_1_21_325

قفزة مفاجئة في سعر الدولار لأول مرة منذ استقالة رئيس البنك المركزي

1631705096_608_80527_img_6361768x430

كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

1764304_0

مفاجأة.. الدولار يصل لـ 21 جنيهًا