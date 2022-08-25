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الدولار يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم اليوم

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الدولار
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Teads
الخميس، 25-08-2022 01:01 م

واصل سعر الدولار ارتفاعه في مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس، حيث تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “19.11 – 19.18″ جنيه للشراء، و”19.19 – 19.21” جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.13 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل  19.13  جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.19 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.
وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.11 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر
يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.13 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس  أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.21 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) 19.15 جنيه للشراء 19.21 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.18 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.
 

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