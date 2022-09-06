الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
توقيت مصر 14:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار مفاجئ من المحكمة بإيداع قاتل سلمى بهجت مستشفى الأمراض العقلية

بعد السعودية وقطر.. قرار عاجل من الإمارات بشأن العمالة ونظام الكفيل

ارتفاع الدولار والريال أمام الجنيه.. سعر العملات اليوم

بعد مشاركته في عزاء شقيقته.. علاء مبارك ينشر صورة مفاجئة لوالده مع الخطيب

ندى الكامل: معايا فلوس كتير أوي ملايين في البنك.. بس محتاجة راجل

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر:«عاملة زي الخروف اللي منتظر الذبح»

معلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فاز على ليفربول 2-0

بريطانيا تعتذر لأسرة صومالي بعد 70 عامًا على إعدامه: اكتشفنا أنه برئ

بعد انتحارها.. ما لاتعرفه عن مروة القيسي «عاشقة إذلال الرجال»: لا أكتفي برجل واحد

شاهد لحظة ضبط مدير الأمن الوطني بدولة عربية متلبسًا بجريمة مخلة بالشرف

ADS
 

ارتفاع الدولار والريال أمام الجنيه.. سعر العملات اليوم

الدولار-2-1
الدولار
Native
Teads
الثلاثاء، 06-09-2022 12:29 م

حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار العملات الأجنبية فى الفترة الأخيرة، حيث تشهد أسعار الدولار ارتفاعا مستمرا، بينما معظم العملات تشهد انخفاضا، وهذا بسبب الأوضاع الاقتصادية التى تؤثر على العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعرض برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية تقارير فيديو عن أسعار العملات الأجنبية، و الدولار، اليوم الثلاثاء 6- 9 -2022، والتي تشهد ارتفاعا اليوم.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.25 جنيه للبيع، و19.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.17 جنيه للبيع و19.08 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.16 جنيه للبيع و22.07 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 5.12 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 62.49 جنيه للبيع 62.22  جنيه للشراء.

 سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي 19.17جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع .

أسعار الدولار اليوم في البنوك


سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني،البركة ) نحو 19.16جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك  مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.23جنيه للشراء

 

إقرأ ايضا

62e7a8144236042f511b51a1

الدولار يقفز بشكل جنوني لأعلى سعر منذ 20 عامًا

_119367107_hi068000734

أفضل طرق الاستثمار في العملات المشفرة

1764304_0

بعد موجة ارتفاع.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

أخبار متعلقة

1829527_0

الدولار يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم اليوم

2022_7_17_16_1_21_325

قفزة مفاجئة في سعر الدولار لأول مرة منذ استقالة رئيس البنك المركزي

1631705096_608_80527_img_6361768x430

كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

1764304_0

مفاجأة.. الدولار يصل لـ 21 جنيهًا

62-100328-price-dollar-egypt-august-14-2022-stability_700x400

سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية

62bc64d742360438d70c08bf

بعد استقالة محافظ البنك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية