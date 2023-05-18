2000 جنيه مرة واحدة.. هبوط حاد وغير متوقع في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بقوة، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام عيار 21 وكذلك سعر الجرام عيار 18 وهما الأكثر انتشارا في سوق المشغولات الذهبية بمحلات الصاغة.

نزل عن 2000 جنيه

وهبط سعر الجرام عيار 18 عن 2000 جنيه ليسجل اليوم نحو 1,894 لأول مرة بعد تخطيه 2300 جنيها قبل عدة أيام، فيما استقر سعر الجرام من نفس العيار عن 1,877 جنيها للبيع.

تدخل حكومي عاجل

ويرجع السبب إلى أكبر موجة تراجع في تاريخ الذهب إلى قرار الحكومة الأربعاء قبل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

سعر الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية

عند إجراء الشراء خاصة المشغولات الذهبية يهتم المقبلون على الشراء بمعرفة، سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهو محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة عند شراء المشغولات لأن سعر مصنعيتها يكون مرتفعا مقارنة بمصنعية السبائك.

ولحساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، يتم إضافة نسبة بين 5-10% من سعر الجرام، ويبدأ سعر الجرام اليوم من 2,210 جنيهات للشراء، ليبدأ سعره بالمصنعية من 2300 جنيه فيما فوق وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة عملها.

وفي بعض المحلات يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها وذلك قد يكون للمشغولات الخفيفة في تزيينها والبسيطة.

سعر الذهب مباشر

وننشر لكم في هذا التقرير أسعار الذهب بشكل مباشر اليوم الخميس ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس: 2,526 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس، 2,210 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 18: 1,894 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14: 1,473 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع : 17,680 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس، عيار 24: 1,984 دولارا بعد 2056.