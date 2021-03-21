موقع المرجع almrj3.com الموسوعة الشاملة للقارئ العربي

الأحد، 21-03-2021
07:50 ص
تمّ إطلاق موقع المرجع
على شبكة الانترنت تحت شعار المرجع الموثوق للقارئ العربيّ في كافّة المواضيع التي يرغب في البحث
عنها، وحرص هذا الموقع على تقديم تصنيف خاصّ بالمحتويات الإسلاميّة، ويحتوي هذا
التصنيف على العديد من المقالات التي تتعلّق بعلوم الكتاب والسنّة بالإضافة إلى
المقالات الخاصّة بالأحكام الشرعيّة أيضًا، كما أنّه يضمّ عدّة أقسام أخرى، ومنها:
قسم الأدعية والأذكار وقسم الشخصيّات الإسلاميّة.
القرآن الكريم
نزل القرآن الكريم على رسول الله -صلّى الله عليه
وسلّم- ليكون منارة تهتدي به أمّته مع السنّة النبويّة، ويعتني قسم القرآن الكريم
في هذا الموضع بكافّة المواضيع التي تتعلّق بكتاب الله -عز وجل- من التفسير وأحكام
التجويد وعلوم القرآن، كما أنّه يحرص على ذكر أسباب النّزول للآيات التي يكثر
البحث عنها باستخدام شبكة الانترنت أيضًا، وذلك ليكون المسلم على دراية ومعرفة بما
يرغب في معرفته من كتاب الله.
الأحاديث النبوية
تضمّ السنّة كثيراً من الأحكام التي توكّد ما جاء
في القرآن الكريم وتفصّل معاني آياته، كما أنّه تؤسّس الكثير من الأحكام التي
ينبغي على المسلم معرفتها في سياقها الصحيح، وحرص موقع المرجع بإيضاح شروح
الأحاديث النبويّة في هذا القسم بالإضافة إلى ذكر أسباب ورود العديد منها، كما
أنّه يعتني بالبحث في صحّة الأحاديث وضعفها بالاعتماد على حكم الأئمّة المعتبرين
الذين قضوا أعمارهم في دراسة السنّة ومعرفة ما يصحّ منها مما لا يصحّ.
أدعية وأذكار
ينبغي على المسلم التزام الأذكار في
الصباح والمساء بالإضافة إلى التزامه في كافّة أوقاته وأحايينه ليبقى في حفظ من
الله -عزّ وجلّ- وتوفيق وعناية، كما يجب عليه المداومة على دعاء الله في السرّاء
والضرّاء؛ فإنّ مفاتيح الدنيا والآخرة بين يديه -عزّ وجلّ- ويؤتيهما لمن يشاء من
عباده، ويسعى قسم الأدعية والأذكار إلى العناية بما صحّ من اذكار الصباح والمساء
وأدعية الرزق وتفريج الكرب والهم، و دعاء الاستخارة كامل
وغير ذلك من الأدعية الصحيحة المثبت صحتها عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
أحكام شرعية
يحرص المسلمون على معرفة الأحكام
الشرعيّة الفقهيّة لكافّة النّوازل التي تحلّ بهم، وذلك لنيل مرضاة الله -عزّ
وجلّ- والبعد عن معصيته، وهو ما نجده في قسم الأحكام الشرعيّة؛ حيث يعتني هذا
القسم بإجابات الكثير من الأسئلة الشرعيّة التي يكثر البحث عنها من قبل مرتادي
شبكة الانترنت، ومن أبرزها: حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الجوال وحكم قراءة
الفاتحة في الصلاة في المذاهب الفقهيّة المعتبرة.
شخصيات إسلامية
تمّ
تقديم قسم الشخصيّات الإسلاميّة ليتمكّن المسلم من التعرّف على سيرة الصحابة
والعلماء المعتبرين بالإضافة إلى معرفة الكثير من الأفراد الذين كان لديهم أثر في
الدّعوة إلى الله -عزّ وجلّ- ونشر دينه كما هو حال قسم الشخصيّات الإسلاميّة في موقع مقالاتي
تماماً، وذلك للاقتداء بهم من أجل الوصول إلى ما نحسب أنّهم
وصلوا إليه عند الله من الدّرجات والمنازل، كما يعتني هذا القسم بألقاب الشخصيّات
الإسلاميّة المشهورة مع ذكر العديد من قصصهم وآثارهم ليكون القارئ على معرفة بهم.
قصص إسلامية
يعتني قسم القصص الإسلاميّة بذكر
الكثير من القصص التي وردت في كتاب الله -عزّ وجلّ- وسنّة نبّيّه -صلّى الله عليه
وسلّم- مع ذكر الكثير مما ورد في الغزوات والمعارك التي خاضها المسلمون لنشر دين
الله، ويستطيع القارئ زيارة هذا القسم للعثور على هذا النّوع من القصص بالإضافة
إلى أخذ العبرة منها، وتُعدّ قصّة أصحاب الأخدود
واحدة من أبرز محتويات هذا القسم، وكذلك قصّة أصحاب الفيل وقصّة الثّلاثة الذين
حبستهم الصخرة في الغار.
معلومات دينية
حرص موقع المرجع على توفير قسم المعلومات
الدينيّة ليطّلع القارئ على جميع المواضيع الدينيّة التي يرغب بمعرفتها دون إفراد
قسم خاصّ بها ضمن الموقع، ويحرص هذا القسم على توفير جميع الإجابات عن الأسئلة
التي يكثر البحث عنها على الشبكة بشكل مستمرّ، ومنها: معرفة عدد ابواب الجنة
واسمائها ومعرفة أسماء الله الحسنى التي وردت في كتاب الله وسنّة نبيّه بالإضافة
إلى معرفة معاني هذه الأسماء.
يستطيع القارئ العربيّ زيارة موقع
المرجع ليكون على اطّلاع بكافّة المواضيع الإسلاميّة التي يكثر البحث عنها بداية
من علوم الكتاب والسنّة وحتّى الوصول إلى القصص والمعلومات العامّة، كما يعتني هذا
الموقع باستخراج المعلومة من مصادرها الموثوقة مع الحرص على الصياغة العربيّة
السليمة من الأخطاء.