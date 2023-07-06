مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الدولار بالسوق السوداء؟

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع إقرار حزمة قوانين جديدة لدعم الاستثمار وزيادة المنافسة، في ظل تراجع مستمر لسعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن تجمدت عمليات البيع والشراء.

ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على تعديلات قدمتها الحكومة على قانون الاستثمار تهدف لتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، خلافا لتسهيلات أكبر لدفع عمليات الاستثمار والتشجيع على جذب رؤوس أموال جديدة الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون حكومي لإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على الشركات دون تمييز.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء تجمدت تقريبا عمليات بيع الدولار في مصر بسبب هدوء الإقبال الذي كان ملحوظا مع بداية الاستعداد لموسم الحج.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصري سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية يلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.