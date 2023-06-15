بسبب موسم الحج.. سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه





استقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 15 يونيو 2023 ، بعدما كشف البنك المركزي المصري تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.44% مسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعًا بارتفاع العملات الأخرى، كالدولار الكندي واليورو، خلال تعاملات منتصف الأسبوع.

كما استقر سعر الريال في ظل تنامي بحث المصريين عن أسعار عملة السعودية في ظل موسم الحج.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، مستوى 7.96 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيهات للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.