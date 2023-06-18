الأحد 18 يونيو 2023
توقيت مصر 21:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طبيب ومحامية وممرض.. تفاصيل صادمة في مقتل طبيب ودفنه داخل عيادته

بالصور.. وصول أسماك القرش إلى شواطئ الإسكندرية

فنانة شهيرة: بعمل موبقات لكن لا أقترب الكبائر وباقي شئ بسيط على الهداية الكاملة

طبخت جثته وأكلتها.. قاتلة طفلها في الشرقية تكشف سبب صادم لارتكاب جريمتها

مشكلة عائلية.. هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته يحذفون بعضهم من مواقع التواصل

نرمين الفقي: نفسي أتزوج رجل متدين

رغم استقراره في البنوك.. كم وصل سعر الدولار في السوق السوداء؟

الحبس في انتظاره.. مرتضى منصور أمام المحكمة اليوم في قضية جديدة

تدليس.. أول قرار من "إم بي سي" في واقعة مهيب عبدالهادي و "الجلاصي"

تزوج 13 مرة.. حلمي بكر يتزوج مجددًا رغم بلوغه 85 عامًا

رغم استقراره في البنوك.. كم وصل سعر الدولار في السوق السوداء؟

842
الدولار
الأحد، 18-06-2023 10:11 ص

 

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.

 

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

 

بينما سجل  الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

 

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم  في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا، وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

 

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 39 و39.20 جنيهًا للشراء، و39.30 و39.50 جنيهًا للبيع.

إقرأ ايضا

elbashayer-2021-12-27_785360

بسبب موسم الحج.. سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه

2106615_0

6 جنيهات.. مفاجأة مدوية في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء بعد تصريحات السيسي

2063128_0

مفاجأة في سعر الدولار اليوم وهذا سعره في السوق السوداء

أخبار متعلقة

elbashayer-2021-12-27_785360

بسبب موسم الحج.. سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه

2106615_0

6 جنيهات.. مفاجأة مدوية في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء بعد تصريحات السيسي

2022_7_17_16_1_21_325

سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر

سعر-الدولار-الأمريكي-مقابل-الريال-السعودي-اليوم-الاثنين-13ديسمبر-2021

مفاجآت.. سعر الدولار والريال السعودي اليوم أمام الجنيه

2106616_0

الدولار يعاود الصعود مجددًا في السوق السوداء ويسجل هذا الرقم

2023_5_7_16_26_20_930

40 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء وأنباء عن تعويم جديد