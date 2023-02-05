ما هي  أفضل مواقع التداول لعام 2023 

الأحد، 05-02-2023
12:39 ص
كثيرًا ما يبحث المتداولين عن أفضل مواقع التداول على الإنترنت؛ وقد يرجع السبب في ذلك إلى كونهم ما زالوا مبتدئين في هذا المجال، أو مروا بتجربة سيئة مع إحدى شركات التداول جعلتهم يدققون النظر جيدًا قبل الاشتراك مع أي شركة من شركات التداول المتاحة إلكترونيًا.
على كل حال، لا داعي للخوف، أو القلق، فنحن موجودين دائمًا لنساعد كافة المتداولين في أي مشكلة قد تواجههم يومًا ما خلال مشوارهم في عملية التداول، واليوم سنوفر لكم الدعم اللازم الذي تحتاجونه للبدء مع شركة تداول موثوقة، حيث سنكشف لكم الستار عن أفضل مواقع التداول
المصنفة لعام 2023م، فتابعونا.
كيف يمكن معرفة شركات التداول الجدية؟
قبل الحديث عن أفضل مواقع التداول، يجب أن تعلم جيدًا أن تلك المواقع تابعة لشركات تداول موجودة بالسوق، لذا اختيارك للموقع يجب أن يأتي بعد التأكد من أن الشركة التابعة له هي شركة تداول موثوقة، ويمكن الاطمئنان للتعامل معها، وشركات التداول الموثوقة الموجودة بهذا السوق لديها عدد من الخصائص التي تتمتع بها، نذكر من أهمها.
وجود مقر فعلي لها على أرض الواقع، سواء في مدينتك، أو أي دولة في العالم، لأن هذا يمنحها المصداقية، أما الشركات التي ليس لها مقرات فعلية على أرض الواقع، فهي بالتأكيد شركات وهمية، ونصابة، ويمكن عند الاشتراك بالموقع الخاص بها التعرض لعملية نصب من خلالها.
أن تكون تلك الشركات موثقة من إحدى هيئات التراخيص الموجودة في السوق، وفي الواقع يوجد شركات تراخيص عالمية، ومحلية، ومن الأفضل لك الاشتراك مع شركة تداول تحمل تراخيص عالمية لأن هذا النوع من الشركات يكون موثوق على نطاق عالمي، وعليه رقابة من تلك الشركات، فإذا قامت بأي عمليات تدليس في حق المتداولين على مواقعها يتم سحب التراخيص منها، وتحذير الناس بخصوصها.
لديها خبرة طويلة داخل السوق، فمن المستحسن التعاون مع شركات تداول موجودة في السوق منذ العديد من السنوات، فهذا سيضمن لك مصداقية تلك الشركة معك، وكذلك الحصول على أفضل عروض التداول التي ستخدمك بشكل قاطع باحتراف هذا المجال.
أن تكون الرسوم التي تدفعها معلنة، وغير مخفية، فإن الشركات النصابة تفاجئك بعدد من الرسوم التي لا وجود لها.
أن تقدم تلك المواقع منصات تداول عالمية للتداول معها، حيث تضمن لك تلك المنصات تداول أمن سلس، وفعال.
حسب تقييم الخبراء في موقع يقين المختص في تقييم وتصنيف شركات التداول حازت شركة XTB على تصنيف أعلى وأفضل شركات التداول لعام 2023 كونها شركة تحمل تراخيص إقليمية في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدماتها بشكل قانوني وشفاف، بجانب كونها تقدم جميع الخدمات حسب ما تم ذكره في هذا المقال.
ما هي أفضل مواقع التداول لعام 2023
يتربع في قائمة أفضل مواقع التداول مجموعة من الشركات المميزة، والتي لديها تاريخ طويل من الكفاءة داخل هذا السوق نذكر من أهمها التالي.
شركة XTB
أعلى تقييم 4.9 - الشركة مرخصة من قبل هيئة الترخيص البريطاني (FCA)، كما أن لديها مكاتب محلية تمثيلية في العديد من الدول حول العالم مع مكتب خاص في دبي تحت ترخيص سلطة DFCA، لذا، فإن التعامل معها موثوق مائة بالمائة. من خلالها يمكنك التداول في العديد من أٍسواق المال الكبرى حول العالم. لدى الشركة منصات تداول عالية التطور، وسلسة في التعامل، ويمكن فتح حساب تداول معها بداية من 100$.
يمكن فتح حساب مع شركة XTB
من خلال زيارة موقعهم أو مكاتبهم الموجودة في دبي.
شركة AvaTrade
هي من الشركات العريقة داخل سوق التداول، حيث يمتد تاريخ تواجدها داخل هذا السوق لأكثر من 15 عام، الشركة منظمة قانونيُا في واحدة من أهم الدول العربية، وهي الإمارات العربية المتحدة، حيث تتمثل بشكل قانوني على أراضيها، لهذا، فهي تقدم خدمات تناسب المتداولين العرب بلا أدنى شك.
توفر الشركة خدمة عملاء متاحة بصفة دورية، ولديها مجموعة واسعة من حسابات التداول المختلفة المزايا، والتي تقدم خيارات متنوعة لكل المتداول، وهناك حسابات إسلامية خالية من الفوائد الربوية تناسب المتداول العربي.
شركة Exness
تقدم اكسنس حسابات تداول بمبلغ رمزي لا يتجاوز الـ 10$، وهي موثوقة عالميًا من قبل هيئتين رقابة عالمية ، وهما لجنة السلوك المالي البريطانية (FCA)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySEC)، تعتمد الشركة على منصات تداول عالمية وهما، MetaTrader 4 وMetaTrader 5، وهي من أفضل منصات التداول المتطورة في السوق الحالي.
شركة Evest
إيفست واحدة من الشركات الرائدة داخل سوق التداول، حيث تقدم للمتعاملين معها العديد من مزايا التداول التي لا حصر لها. تقدم الشركة للمتداولين لديها عدد من خيارات الحسابات المتنوعة، والتي منها حسابات اسلامية خالية من التعاملات الربوية تتناسب مع المتداولين المسلمين الذين لا يمكن التعامل بالفوائد الربوية.
تقدم الشركة أيضًا دعم فني على مدار الساعة، ودعم معد خصيصًا للمتداولين العرب، ولديها العديد من المواد التعليمية التي ستساعدك بشكل كبير في احتراف مجال التداول، خصوصًا إذا كنت ما زلت مبتدئ جديد في هذا المجال.
الشركة لديها باعة طويل في سوق التداول
، وقد حصلت على العديد من الجوائز التي تشيد بالخدمات التي تقدمها كان من أحدثها جائز معرض دبي، والتي حصدتها في أكتوبر من العام الماضي.
ما هو ترشيح خبراء موقع يقين؟
يعطي موقع يقين أعلى ترشيح للتداول، وأعلى تقييم لشركة XTB، كونها وسيط مرخص محلياً وتقدم خدماتها عبر مكاتب تمثيلية في العديد من الدول، أيضاً لدى الشركة مكاتب شراكة عمل في كل من سلطنة عمان، البحرين، الكويت وقطر ويمكن زيارة مكاتب وكالات هذه الشركة للتداول من خلالهم بشكل آمن وموثوق.