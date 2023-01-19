كيف تؤثر الأحداث الرياضية العالمية على أداء الأسواق المالية؟

الخميس، 19-01-2023
06:10 م
تتأثر الأسواق المالية عادة بالعوامل الخارجية وأحياناً هذه الاخيرة تسيطر على مستويات
ارباحها وتهبط بأسعارها ما لم تتحسن الظروف بشكل واقعي، فمن هذه العوامل الأزمات
السياسية والحروب والكوارث الطبيعية والصحية.
ولكننا لم نسمع يوماً كيف للأحداث
الرياضية أن تؤثر على الأسواق المالية؟ وهل هذا التأثير صعودي أو هبوطي سواءاً على سوق العملات الفوركس أو تداول الأسهم
؟
خذ مثلاً فعاليات كأس العالم الفيفا قطر 2022 الأخير، التنظيم الذي كان له صدى كبير
عبر الأعلام الدولي عن جودة التنظيم وقوة المنافسات على المستوى الرياضي والمفاجأت
للمنتخبات الغير التقليدية مثل السعودية والمغرب، فهل بالفعل أثر مونديال قطر على الأسواق
المالية؟
سنكشف في هذا المقالة كيفية تأثر الأسواق المالية من الاحداث
الرياضية العالمية و التحليلات التي يجب أن تضعها نصب عينيك قبل و أثناء التداول:
تأثير كأس العالم على جمهور التداول
تشير بعض الأحصاءاتلكؤوس العالم السابقة أن حجم التداول ينخفض
بشكل مهم في البلد الذي يلعب فيه فريق في ذلك الوقت. حيث يتراجع مستوى التداولات
لبلدان التي لديها مباريات إلى النصف، بسبب غياب نسبة من المتداولين. وهذا لاينطبق
على أحداث رياضية مثل كأس العالم فقط،بل حتى على مواجهات رياضية أولمبية أو لكأس
أقليمي مثل أبطال أوروبا أو أمم أفريقيا وغيرها أو أي مناسبة دولية مهمة. ولسبب أخر، كذلكالشعور العامللمتداولين أثناء
خسارة المنتخبات والذي يحجمها على التداول، فالجانب المعنوي وحالة التفأول للأسواق
ومنها العملاتتلعب دوراً مهماً في نشاط التداول.
وقت المبارايات والمشاهدات
يلعب وقت المباريات والمشاهدات دوراً مهماً في تقلبات الأسواق
المالية مثل سوق العملات الاجنبية الفوركس. حيث تتقاطع وقت المبارايات في أوقات
جلسات التداول خصوصاً لو كان وقت المباريات في النهار أو العكس في الليل لدى البلد
المستضيف للحدث. وهذا له أنعكاس مباشر على معدلات تدفق السيولة مما يزيد من مستويات التقلب، والتي هي مهمة في عمليات
التداول وهي الربح.
سلوك العملات أثناء الحدث الرياضي
بما عدد المتداولين يقل أثناء المباريات، فهذا يخلق حالة من التقلبات
المهمة للعملات التي تفتح فرص التداول بشكل إيجابيللشراء. مثلاً إزداد الطلب على
الدولار الأمريكي وارتفع طردياً أمام البيسو الأرجنتيني أثناء مباريات كأس العالم
قطر وكذلك إرتفاع الريال القطري، هذا يرجع أولاً لعمليات التداول على هذا الزوج
وثانياً الشراء المباشر للدولار والريال من قبلمشجعين كأس العالم لتصريف أحوالهم أثناء
السفر والأقامة بقطر. نستخلص من هنا أن عملات الدول المشاركة تهبط أمام العملات
الأساسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الأسترليني، وهي فرصة تقلب مهمة.
صعود أسهم العلامات التجارية الراعية والمشاركةبالمونديال
لدور الرعاية والدعاية الداعمة للحدث الرياضي حصتها من التقلب والأرتفاع،بسبب ظهورها بشكل
لائق أثناء المباريات ما يرفع من شعبيتها، هذا لأنها تقدم ضمن حدث إيجابي وكذلك
مشاركتها الفعلية في القطاع الخدمي لحضور الحدث الرياضي. مثلاً أسهم شركات الملابس بوما واديدس و عملاق بطاقات الدفع فيزا،
وشركات البث التلفزيوني العالمية، وكذلك شركات الطيران الراعية قطر للطيران
والطاقة أو الغير الراعية أرتفعت أثناء مونديال فيفا قطر2022 حيث كانت مشاركتهن
مباشرة في حيث الخدمات، ناهيك عن صورهن الإعلامية داخل الملاعب وعلى القنوات
الرياضية.
فوز أو خسارة المنتخبات
لها دور حيوي في أداء أسواق المال
فوز أو خسارة أي منتخب قد ينعكس بشكل مباشر على رغبة التداول
لدى المستثمرين ثم على حجم التدوالات الكلي، مما يزيد من تقلب العملات بشكل غير
متوقع ولربما تصعدأثناء فوز منتخب وتهبط أثناء الخسارة وتاخذ العملات القوية زمام
المبادرة بالصعود. السلوك الحسي والاجتماعي المعنوي له دور كذلك في التحفيز
للتداول من عدمه، ولذا يجب وضع في الحسبان هذه العوامل التي قد تفيد في التحوط
والتداول في الوقت المناسب خصوصاً مع منتجات التداول مثل العقود مقابل الفورقات والعملات
المحلية. أضف إلى ذلك العوامل الخارجية مثل حدة التضخم العالمي والعوامل
الجيوسياسية للعالم، التي تزيد من التقلب الغير متوقع.
إذا كنت من ترغب في التداول أثناء حدث رياضي، فيجب عليك ربط
جميع العوامل الداخلية مع بعضعها البعض التي تم ذكر فيما سبق، وكذلك حساب العوامل
والتأثيرات الخارجية العالمية المحيطة بالبلد المستضيف.