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مفاجأة.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

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الدولار
الخميس، 07-12-2023 01:53 م


استقر سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك والصرافات، بينما تسود حالة من الترقب في السوق السوداء والتطورات الاقتصادية المؤثرة عليه.
وبالأمس، استضاف البنك الأهلي المصري اجتماعات تحالف بنوك الصين والدول العربية في مصر والتى أقيمت برعاية البنك المركزي المصري، من خلال مشاركة عدد كبير من البنوك وقيادات بنك التنمية الصيني ومسؤولي البنوك والمؤسسين لرابطة البنوك العربية الصينية.
وتضمنت قائمة البنوك بنك أبو ظبى الأول FAB، وفرنسبنك Fransabank، والبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE، والبنوك المشاركة في الاجتماعات NBK، QNB، ENBD.
وتهدف الاجتماعات لتعزيز التكامل في مجالات الأعمال المصرفية وتبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار المختلفة والتمويل بين كافة البنوك المشاركة.
سعر الدولار في مصر
استقر  سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

السوق السوداء للدولار
واستقر سعر الدولار في السوق السوداء لمستويات تتراوح ما بين 48 جنيها و 49 جنيها

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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