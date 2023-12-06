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عاود الارتفاع.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

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الدولار
الأربعاء، 06-12-2023 01:08 م


عاد سعر الدولار للارتفاع بشكل مفاجيء بقيمة جنيهان في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة اليوم (السوق غير الرسمية للمضاربة على النقد الأجنبي) بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس الماضي، وفق ما قاله أحد المراقبين لحركة سعر الصرف.
وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم إلى 49 جنيها مقارنة بـ 46 و47 جنيها في تعاملات يوم الخميس الماضي، بسبب وجود طلبات من بعض العملاء على شرائه بكميات كبيرة، وفق ما قاله المراقب.
في آخر تعاملات يوم الخميس الماضي سجل الدولار انخفاضا حاد بنحو 5 جنيهات ليتراجع إلى 47 جنيها بدلا من 52 جنيها في اليوم السابق له الأربعاء بسبب الهدوء المفاجىء على شرائه من بعض المتعاملين بما أدى إلى تراجعه، بحسب ما قاله مراقبون تحدث إليهم "مصراوي" في ذلك الوقت.
كان سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الماضي سجل قفزات متتالية في تعاملات السوق السوداء ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات قبل أن يتراجع إلى 46 جنيها بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بحسب ما قاله مراقبان لسوق الصرف لمصراوي في وقت سابق.
وعادت فجوة سعر الدولار بين السوق السوداء والبنوك للارتفاع بنحو 18 جنيها بعد ارتفاعه في السوق الموازية حيث يتداول في القطاع المصرفي عند قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات اليوم.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

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