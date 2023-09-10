قفزة غير متوقعة في سعر الدولار بالسوق السوداء ليسجل هذا الرقم





فجرت وسائل إعلام مفاجأة بشأن بشأن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ، طبقاً للإحصائيات القادمة من هذا السوق الموازي

وأشارت تقارير السوق الموازي أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ارتفع مرة أخري خلال الساعات القليلة الماضية بعد الزيادة التي حدثت نتيجة زيادة الطلب من قبل بعض المواطنين لاقتناء كميات من الذهب عن طريق شرائها من الخارج على الرغم من ثباته في الفترة الماضية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

وأعلنت تقارير السوق الموازي أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم وصل إلي 40 جنيه بعدما كان يسجل 38 جنيه في الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة زيادة 2 جنيه كاملة في الدولار الواحد

سعر الدولار اليوم :

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.