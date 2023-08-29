قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه.. ماذا يحدث؟

الثلاثاء، 29-08-2023
09:55 ص
يعتزم البنك المركزي
المصري، إطلاق مؤشر الجنيه
قبل نهاية 2023، ليضم عددا من العملات الدولية والذهب، ليكون المؤشر وحدة قياس للعملة المحلية مع عدد من عملات الاحتياطي الدولي، وليس الدولار
الأمريكي فقط.
إطلاق مؤشر الجنيه
ويسعى البنك المركزي
المصري، لإطلاق مؤشر الجنيه
المصري، لإيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار
، لذلك يستوجب أن يكون هناك صورة يومية لمدى ارتفاع أو انخفاض الجنيه
المصري عن قيمته العادلة، لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار
الأمريكي.
وإطلاق مؤشر الجنيه
، سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات، كما أنه سيكون هناك مشتقات مالية مثل أذون الخزانة للتحوط من التغيرات المستقبلة، وذلك ما يقوي قيمة الجنيه
المصري أمام العملات الأجنبية.