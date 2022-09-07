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في بداية التعاملات.. الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا في 8 بنوك

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الدولار
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الأربعاء، 07-09-2022 10:05 ص

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس، وذلك لأول مرة خلال 7 أيام.
وكان سعر الدولار ارتفع 8 قروش في عهد محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 19.21جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك العربي الأفريقي: 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك قناة السويس: 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.24 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك كريدي أجريكول: 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
 

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