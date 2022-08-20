سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية

السبت، 20-08-2022
03:01 م
شهدت أسعار صرف الدولار
مقابل الجنيه
المصري في البنوك
العاملة في مصر، اليوم السبت، اسقرارًا مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار
فى بنكى الاهلى المصرى وبنك مصر
وقد بلغ سعر الدولار
اليوم بتاريخ 20 أغسطس فى بنكى الاهلى
وبنك مصر قيمة 19.10 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار
في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.18
جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار
19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنوك المصرية
وفي آخر معاملات البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي،
سجلت العملة الأمريكية 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول
19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.
سعر الدولار
فى البنك التجارى الدولى
سجلت العملة الأمريكية سعر وصل لنحو 19.12 جنيه للشراء و19.18
جنيه للبيع، وداخل البنك الأهلي المصري، 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق الموقع
الإلكتروني الرسمي للبنك
_ وحسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، بلغ الدولار
ببنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وبالمصرف المتحد 19.01 جنيه للبيع
و19.18 جنيه للشراء.