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ضربة مفاجئة.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

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ضربة مفاجئة.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

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الدولار
الأحد، 09-07-2023 10:37 ص

 



واصل سعر الدولار فى السوق السوداء تراجعه اليوم الأحد  مقابل الجنيه المصري في أول أيام عمل للبنوك بعد العطلة الأسبوعية، حيث تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 9 يوليو 2023، وجاء سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم على النحو التالي.


 

سعر الدولار فى السوق السوداء، استقر سعر الدولار فى السوق السوداء، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في السوق السوداء، تزامنًا  مع أول أيام عمل للبنوك ومكاتب الصرافة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية،حيث استقر سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم الأحد عنده ال35   وجاء سعر الدولار فى السوق السوداء على النحو التالي.


وتراوح سعر الدولار فى السوق السوداء ما بين 34 و35 جنيهًا، بعدما كان يسجل سعر الدولار فى السوق السوداء 42 جنيه في الشهور الماضية، في الوقت الذي استقر سعر الدولار في البنوك المصرية أمام سعر الدولار فى السوق السوداء وجاء سعر الدولار في البنوك على النحو التالي



 


سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري



استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.


ولامس سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في مصر


وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في البنوك



سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.


وحقق سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك مصر



استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib



استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB» عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندري



استقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي



سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد



سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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