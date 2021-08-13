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شروط تصريح العمرة واهم الاجراءات الوقائية 1442/2021

ما هي شروط تصريح العمرة واهم الاجراءات الوقائية 1442/2021
ما هي شروط تصريح العمرة واهم الاجراءات الوقائية 1442/2021
Native
الجمعة، 13-08-2021 11:08 ص
ما هي شروط تصريح العمرة واهم الاجراءات الوقائية 1442/2021 يتساءل الكثيرعن ما هي شروط تصريح العمرة واهم الاجراءات الوقائية 1442/2021 ومن خلال موضوعنا سنسلط الضوء على كافة الإجراءات والضوابط والمعايير الصحية وأمنية والتنظيمية المشددة في الحرم المكي وحفاًظًا على صحة وسلامة المعتمرين لأداء شعائرهم في بيئة آمنة، وسنوضح طرق الحجز للعمرة فتابعنا من خلال السطور التالية.
ما هي شروط تصريح العمرة واهم الاجراءات الوقائية 1442/2021
وضعت السعودية معاييرها الخاصة للتقدم للعمرة والحصول على تأشيرة ظاهرة لجميع الدول الإسلامية فيما يلي الشروط الجديدة حول ما هي شروط تصريح العمرة واهم الاجراءات الوقائية 1442/2021
• الحصول على الشهادات الصحية من المراكز المختصة بالمملكة، وأن يكون قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره.
• التقديم على الإنترنت للعمرة من خلال شركات السياحة أو مكاتب العمرة في الدول.
• يجب أن يكون الحد الأقصى لعدد الحجاج في غرفة الفندق اثنين.
• جاري العمل في تأمين صحي لحجاج بيت الله الحرام في المملكة.
• إجراء اختبار PCR لمدة لا تزيد عن 72 ساعة قبل دخول الأراضي السعودية.
• الالتزام بمواعيد الحج والعمرة في الجدول الزمني.
شروط تصريح العمرة
وضعت المملكة العربية السعودية بعض الشروط لأداء العمرة في المملكة في ظل جائحة كورونا الذي يعاني منه العالم تلك الأيام ، وفيما يلي شروط الحصول على تصريح العمرة، وسنوضح لكم  ما هي شروط تصريح العمرة واهم الاجراءات الوقائية 1442/2021
الحصول على وقت مناسب للصلاة عن طريق التسجيل في طلب العمرة ، أو زيارة الحرم وأداء العمرة والحصول على تصريح لممارسة العمرة.
أن يتواجد دليل على أن الحاج غير مصاب بفيروس كورونا.
طريقة حجز العمرة 1442

حرصاً على صحة وسلامة الحجاج وزوار بيت الله ، سهلت وزارة الحج والعمرة عملية وضع حجر العمرة بالتعاون مع عدة جهات سعودية، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح العمرة عن طريق التسجيل بالطريقة التالية:
يتم تسجيل الدخول لتطبيق العمرة عبر الهاتف ويتم الموافقة على أذونات التطبيق ثم الضغط فوق رمز المستخدم الجديد ثم نضغط للمتابعة.
أدخل حالة مستخدم التطبيق وبعد ذلك أدخل المعلومات المطلوبة عن المستخدم.
يتم الموافقة على الشروط والأحكام التي يتطلبها التطبيق ثم يتم الضغط على أداء العمرة واختيار الشخص وأصحابه.
النقر فوق متابعة ثم اضغط على التاريخ المناسب مع تحديد باب الدخول ثم وافق على التعهد المطلوب ثم النقر فوق متابعة واحتفظ بالباركود لإظهاره للمتخصصين.
أهم الاجراءات الوقائية أثناء أداء العمرة
فرضت المملكة العربية السعودية مجموعة من أهم وأبرز إجراءات الحماية  لتأمين المعتمرين وعلى أن  يمضي موسم العمرة في أمان تام حتى لا يتعرض أي من المعتمرين لأى ضرر أو اصابتة بفيروس كورونا وليعود السفر والسياحة حول العالم بأمان دون قلق أو خوف من التعرض لفيروس كورونا وسنوضح، ما هي شروط تصريح العمرة واهم الاجراءات الوقائية 1442/2021
يتحتم على جميع المكلفين والعاملين بالحرم الحصول على جرعتين من اللقاح المعتمد بالمملكة ضد كورونا وذلك بحيث يكون قبل أسبوع على الأقل من بدء المهمة.
يجب ارتداء الكمامة دائمًا أثناء أداء المناسك ، وأن تكون المسافة بين الحجاج في المبيت متر ونصف.
يتم تقسيم المعتمرين لمجموعة محددة سلفًا ومرافقة قائد واحد على الأقل لكل مجموعة وإلا تجاوز عدد كل مجموعة 100 معتمر.
حصر أداء الشعائر في الفئات العمرية من 18 إلى 60 عام.
أهمية التباعد بين المساكن والمبيت خلال موسم الحج وأداء المناسك.
تكون المسافة داخل المسكن عند المبيت متر ونصف بين الحجاج.
لا تتجاوز كل مجموعة 100 معتمر ، وتحدد فترات الإقامة في مناطق الحج لكل مرحلة.

نكون انتهينا من مقالنا  بحيث قدمنا لكم كل ماتحتاج معرفتة حول ما هي شروط تصريح العمرة واهم الاجراءات الوقائية 1442/ 2021 وكافة التصاريح اللازمة لدخول المملكة للتأدية فريضة العمرة.
 

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