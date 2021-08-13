الجمعة، 13-08-2021
11:14 ص
رابط حجز
تذاكر سباقات فورملا 1
جدة 2021 هو
الموقع الذى قامت بتفعيله مؤخرا اللجنة المنظمة المسؤولة عن سباقات الجراند بريكس،
أو ما يعرف بسباق الجائزة الكبرى الذى سيبدأ لأول مرة في السعودية في فصل الشتاء
بمدينة جدة.
رابط حجز تذاكر سباقات فورملا 1 جدة 2021
يقام سباق الفورميلا وان في السعودية تحت أنظار
الكثيرين من عشاق هذه اللعبة في مختلف دول العالم من الفترة من 3 : 5 ديسمبر في
العام الحالي، ويتم توزيع التذاكر من خلال الرابط الإلكتروني هذا بالإضافة لطرح
التذاكر من منافذ عديدة للأندية لمنع التكدس والازدحام وحرصا من وزارة الرياضية
السعودية على سلامة كل الأشخاص الذين يتسارعون للحصول على تذكرة أو عدد من التذاكر.
وقد حرصت وزارة الرياضة أن تخرج تلك المسابقة في
أفضل شكل رياضي لها لتظل حدثا سعيدا لكل السعوديين
والعرب لزمن كبير، فقد تم التحضير
منذ فترات كبيرة لمضمار عالمي خاص بالسباق، بالإضافة لترتيبات واستعدادات خاصة بشكل
توزيع التذاكر إلكترونيا ومن خلال الحجز ورقيا من منافذ اتحاد الكرة السعودي والأندية.
طريقة حجز تذاكر فورملا 1 جدة
يستطيع أي شخص بطريقة سهلة أن يقوم بحجز
التذاكر إلكترونيا عبر مجموعة من الخطوات المحددة من خلال الآتي:
يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بحجز التذاكر من خلال الرابط الذى حددته اللجنة المنظمة لسباقات الفورميلا 1.
الضغط على اختيار شراء تذكرة على الصفحة.
اختيار نوع التذكرة والسعر المراد شراء التذكرة به.
اختيار العدد الذى تريده للتذاكر إما واحدة أو اكثر من ذلك.
ثم اختيار الصفحة التالية لمعرفة الاختيارات الأخرى للتأكيد أو الإلغاء.
تسجيل الدخول على الصفحة التي تم طلب التذكرة عليها وإذا لم يكن لديك صفحة قم بتسجيل دخول عميل جديد.
قم بدفع سعر التذكرة إما عن طريق بطاقات الائتمان الخاصة بك أو كاش بأي وسيلة مطلوبة.
قم بالضغط على موافق ثم تأكيد والحصول على التذكرة.
أسعار تذاكر فورملا 1
قامت
اللجنة المنظمة للسابق بطرح أسعار التذاكر الخاصة بسباق فورميلا 1 من خلال الآتي:
تذكرة ال 2100 ريال سعودي
وهى تأتى
بامتيازات عديدة ويتم تحديدها بالمدرجات الجنوبية من جهة السباق لمدة ثلاثة أيام، وفيها
بعض المميزات العديدة مثل: (بإمكان الشخص التواجد في منطقة الكواليس الخاصة
بالسباق من قريب - بإمكان الشخص أن يحصل على تذاكر الحفلات الموسيقية - حصول
المشجع على منطقة ركن لسيارته دون دفع أي تكلفة).
تذكرة ال3000 ريال سعودي
وهى
تسمى بالتذكرة الفضية وهى تقع في منطقة مميزة من متسابقي الفورميلا ولها مميزات
مثل، (بإمكان الشخص الفوز فيها بثلاث تذاكر للدخول لحفلة موسيقية - يستطيع المشجع
أن يجلس في مناطق مميزة ويكون قريب من الكواليس).
تذاكر الضيافة المتميزة ال 14000 ألف ريال سعودي
لها عدد
من المميزات كالتالي (ثلاث تذاكر لحضور الحفلات الموسيقية - التقاط الصور مع
المتسابقين والشخصيات الهامة - حضور الحدث من الكواليس مباشرة ومن الصالات الكبرى
المخصصة لكبار الزوار).
تذاكر نادي البادوك25 ألف ريال سعودي
وهى ما
تعرف بالتذاكر الذهبية وهى أعلى تذكرة على الإطلاق وبالتالي مميزاتها أعلى تماما
من كل التذاكر السابقة، حيث يحصل الفرد
على( ثلاث تذاكر لثلاث حفلات ذهبية رفيعة المستوى - يشاهد السباق من المقصورة
الرئيسية بالكامل ويحصل على الخدمات التي تقدم للشخصيات الهامة وكبار الزوار- يحص على
كل الأطعمة والمشروبات بدون تكلفة على الإطلاق، ويستطيع التقاط الصور مع
التسابقين).
مواعيد سباقات فورمولا 1 لعام 2021
سباقات فورمولا 1 في جدة ستبدأ من 3 : 5 من ديسمبر، بعدما سعت السعودية لاستضافة
هذا الحدث الذى يترقبه الكثيرين حول العالم فهو سباق ممتع جدا مقارنة بألعاب كورة
القدم والسلة من حيث الشعبية على مستوى العالم.
ختاما فقد أوضحنا كيفية الحجز باستخدام رابط الفورميلا 1 بالإضافة
للميزات الخاصة بأسعار التذاكر وموعد السباق لعام 2021، ونتمنى أن ينال اعجابكم.