الإثنين 01 أغسطس 2022
توقيت مصر 22:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميرهان حسين تخطف الأنظار بالمايوه على يخت في قلب البحر

أحمد ماهر يفتح النار على عادل إمام بسبب القبلات والأحضان: مقبلش كده على مراتي

صور جريئة.. محمد رمضان في أحضان فتاة إسرائيلية ويشرب الخمر في اليونان

فنانة شهيرة تعلن طلاقها بعد شهور من زواجها وتعلن السبب: عايزة شاب يتقي الله

فيديو مروع.. اعتداء وحشي على مهاجر أفريقي في شوارع إيطاليا حتى الموت

دراسة حديثة تتوصل لمفاجأة: الكلاب ترى بأنوفهاأيضًا

الدولار يقفز لأعلى سعر له بنسبة 20% أمام الجنيه

مرتضى منصور يعلق على خناقة شيكابالا وزيزو

بطاقم تحكيم أجنبي.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة

صدمة.. اتجاه لاستبعاد لاعبي الأهلي من المنتخب بسبب الأداء السيئ

ADS
 

الدولار يقفز لأعلى سعر له بنسبة 20% أمام الجنيه

LYNXMPECAD01M_L
الدولار
Native
Teads
الإثنين، 01-08-2022 11:50 ص
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه أمس بنسبة بلغت 20.48%، مقارنة بمارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبحسب بيانات المركزي، فإن سعر صرف الدولار الرسمي وصل إلى 19.01 جنيه للبيع وسجل 18.90 جنيه للشراء أمس.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

201611030442104210

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك

2018_9_6_10_42_49_546

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر

image

أقل وأعلى سعر للدولار في البنوك العاملة بمصر

أخبار متعلقة

201611030442104210

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك

2018_9_6_10_42_49_546

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر

الدولار-الأمريكي

سعر الدولار يقفز لأعلى سعر أمام الجنيه منذ 6 سنوات

2022_3_31_16_24_19_15

ارتفاع جديد للدولار في بداية تعاملات اليوم

2017_11_28_17_4_4_946

الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

2C7AD383-D479-48C6-9850-0041B83E96B6

لم يحدث منذ 20 عامًا.. سعر الدولار مقابل اليورو والجنيه المصري