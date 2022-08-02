ارتفاع جديد.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

الثلاثاء، 02-08-2022
11:09 ص
ارتفع سعر صرف الدولار
اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه
خلال
التعاملات في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أمس، بينما استقر السعر
في 9 بنوك أخرى.
وارتفع سعر الدولار
إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي.
وارتفع سعر الدولار
مقابل الجنيه
بنسبة بلغت 20.48%، مقارنة
بمارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصر
ي: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
بنك مصر
: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
مصر
ف أبو ظبي الإسلامي: 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع
بزيادة قرشين.
بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.