الأربعاء 10 أغسطس 2022
توقيت مصر 14:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«صحفية متدربة وقتلها أمام الجريدة».. تفاصيل جديدة في مقتل«سلمى» واعترافات القاتل

فريد الديب يخرج عن صمته: لم أنسحب من الدفاع عن قاتل نيرة أشرف وسأقدم الطعن آخر يوم لهذا السبب

الأكثر بحثًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بعد ضبطها بالخيانة.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة في قضية الفنانة ريم الرياحي

يضبط زوجته تخونه في شقة بالمقطم وبعد القبض عليها فجرت مفاجأة صادمة

حبس زوجة سعودية اعتدت على زوجها وشقت رأسه لسبب غريب

يرويها بنفسه.. الأسباب الحقيقية لمقتل «فتاة الشرقية» على يد زميلها

بعد وفاته في مؤتمر بالقاهرة.. ماذا قال الإعلام السعودي عن محمد القحطاني؟

صور.. ذبحته زوجته خاله بعد أن استدرجته إلى منزلها والسبب صادم!

مدرب الأهلي يقرر الإطاحة بـ 8 لاعبين

ADS
 

الأكثر بحثًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

1648195688276
الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 10-08-2022 12:53 م

يهتم قطاع كبير من المصريين بأسعار الدولار نظرًا لمردود السعر على جميع مناحي الحياة وخاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة.
واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات، اليوم بينما تباينت أسعار صرف العملات الأخرى داخل البنوك المصرية.

واستقر سعر صرف الدولار داخل البنك المركزي المصري عند 19.08 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي، استقر سعر صرف اليورو ليسجل 19.51 جنيه للشراء، و19.63 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 23.10 جنيه للشراء و 23.24 جنيه لسعر البيع.

وبالنسبة للعملات العربية، استقر سعر صرف الريال السعودي مسجلا 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 62.14 جنيه للشراء، و62.58 جنيه لسعر البيع.

وخلال تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار مسجلا 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه لسعر البيع، وارتفع سعر صرف اليورو قرشين ليسجل 19.48 جنيه للشراء، بينما تراجع 6 قروش لسعر البيع مسجلا 19.57 جنيه، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 23.04 جنيه للشراء، 23.15 جنيه لسعر البيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 59.91 جنيه للشراء، و 62.64 جنيه لسعر البيع.

وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار مسجلا 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.48 جنيه للشراء و19.57 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه لسعر البيع.

استقر سعر صرف الريال السعودي مسجلا 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي ليسجل 60 جنيها للشراء، و62.46 جنيه لسعر البيع.
 

إقرأ ايضا

cdn4.premiumread

الدولار يواصل التحليق أمام الجنيه ويصعد في منتصف التعاملات

الدولار-1

الدولار يقفز ويرتفع 17 قرشًا أمام الجنيه

image

الدولار يرتفع 14 قرشًا أمام الجنيه بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

cdn4.premiumread

الدولار يواصل التحليق أمام الجنيه ويصعد في منتصف التعاملات

الدولار-1

الدولار يقفز ويرتفع 17 قرشًا أمام الجنيه

image

الدولار يرتفع 14 قرشًا أمام الجنيه بشكل مفاجئ

75810

الدولار يصل لـ 30 جنيه.. متخصص يصدم أحمد موسى

62-103003-price-dollar-egypt-august-1-2022-pound-fell_700x400

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

LYNXMPECAD01M_L

الدولار يقفز لأعلى سعر له بنسبة 20% أمام الجنيه