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سعر الدولار مقابل الجنيه في أبرز 10 بنوك بمصر

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سعر الدولار مقابل الجنيه في أبرز 10 بنوك بمصر

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الدولار
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الإثنين، 03-10-2022 11:15 ص

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين، في 10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.54 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.52 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.
 

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