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ارتفاع مفاجئ للدولار ويسجل 17.50 جنيهًا

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الدولار
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الإثنين، 21-03-2022 11:05 ص

تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي  بداية التعاملات اليوم، الاثنين، بعد استقرار لأكثر من 6 شهور متواصلة، وذلك عقب قرار  لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم برفع سعر الفائدة 1%.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ، 17.40 جنيه للشراء ، و 17.50 جنيه للبيع ، بعد إن كان 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع .
وفي البنك التجارى الدولي ، سجل سعر الدولار، 16.87 للشراء ، و 16.97 جنيه للبيع ، بعد ان كان 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع .
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

 

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