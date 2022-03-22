قفزة هائلة.. سعر الدولار يتخطى 18 جنيهًا اليوم الثلاثاء في هذه البنوك

الثلاثاء، 22-03-2022
09:21 ص
استقر سعر صرف
الدولار
ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء
الموافق 22-3-2022، لدى البنك المركزي المصر
ي بعد أن زاد أمس بما يجاوز الجنيه
ان
مسجلا18.17 جنيها للشراء و 18.26 جنيها للشراء.
وسجل أقل سعر لـ
الدولار
أمام الجنيه
نحو 17.42 جنيها للشراء و 17.52 جنيها للبيع لدي بنك الكويت
الوطني NBK.
وسجل سعر
الدولار
أمام الجنيه
في مصر
ف أبوظبي الإسلامي نحو 17.72 جنيها للشراء و 17.82
جنيها للبيع
ووصل سعر الدولار
نحو 18.15 جنيها للشراء و 18.25 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي، مصر
".
وسجل سعر
الدولار
أمام الجنيه
نحو 18.17 جنيها للشراء و 18.27 جنيها للبيع في بنوك "
فيصل الإسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB،
اتش اي بي سي، الإسكندرية، أبوظبي الأول، المصر
ف العربي الدولي، المصر
ف المتحد،
العقاري المصر
ي العربي، التنمية الصناعية، سايب، التجاري الدولي، الإمارات دبي
الوطني، المشرق، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، البركة، بلوم، ميد بنك،
كريدي أجريكول".
وسجل أعلى سعر
لـ الدولار
أمام الجنيه
نحو 18.18 جنيها للشراء و 18.27 جنيها للبيع في البنك
الأهلي المتحد.