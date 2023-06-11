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سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر

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الدولار
الأحد، 11-06-2023 11:35 ص

 

استقر سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

 

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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