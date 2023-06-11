سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر

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سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية
التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.
أسعار
الدولار اليوم
البنك
الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
بنك
مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
بنك
القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
البنك
التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك
البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك
كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك
الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك
قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك
التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
مصرف
أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.