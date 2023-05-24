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أعلى مستوى في شهرين.. مفاجأة بشأن الدولار اليوم

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الدولار
الأربعاء، 24-05-2023 01:52 م


حوم الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، اليوم الأربعاء، وسط إقبال المستثمرين على العملة التي تمثل ملاذا آمنا، في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة.

 

وتحذر وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن الحكومة الاتحادية قد لا يكون لديها ما يكفي من مال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو حزيران.

 

ويحجم المستثمرون إلى حد كبير عن الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر عالية، بعدما انتهت جولة جديدة من المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين أمس الثلاثاء، لرفع سقف الدين، دون أي بادرة تقدم.

 

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة إلى 103.51 في ساعات التداول المبكرة في آسيا، وهو مستوى يقل قليلا عن ذروة شهرين، لامسها المؤشر خلال الليل عند 103.65. وارتفع المؤشر بنحو اثنين بالمئة في مايو أيار.

 

واستقر الين عند 138.58 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 138.91 خلال الليل، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.11 بالمئة إلى 1.2424 دولار.

 

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6610 دولار.

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