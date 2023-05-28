الدولار يعاود الصعود مجددًا في السوق السوداء ويسجل هذا الرقم





ارتفع سعر الدولار مجددًا بشكل طفيف في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق الموازية لتداول العملة بطريقة غير شرعية) ولكن مازال أقل من أعلى نقطة وصل لها وهي 40 جنيها قبل أسبوع.

ووفقا لمصدر ومتعاملين في السوق، يتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 38.5 جنيه و39 جنيها حاليا، بعد أن كان يتراوح بين 34 إلى 36 جنيها قبل أسبوع.

ورغم الارتفاع لا يزال سعر الدولار في السوق الموازي، أقل من مستويات مرتفعة وصل لها مطلع الشهر، حين سجل نحو 40 جنيها.

وأرجع المصدر، عودة الدولار بالسوق الموازي للارتفاع إلى استمرار نقص المعروض وزيادة الطلب بين العملاء على شراء العملة في الصرافات والبنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك بين 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع حتى صباح تعاملات اليوم.

وبعد قرار الحكومة بالسماح بدخول الذهب دون جمارك تراجع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي بين 4 إلى 6 جنيهات في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي، ليهبط من أعلى نقطة وصل لها الدولار قبل أسبوعين حين بلغ نحو 40، وفقا لمراقبين.

ولجأت الحكومة قبل أسبوعين تقريبا لإصدار قرار بالسماح بدخول القادمين من خارج مصر بالذهب الخاص بهم (دون كميات محددة) دون احتساب جمارك لضبط سوق الذهب الذي مر بحالة من انفلات الأسعار قفزة في الطلب.

وأضاف أحد المراقبين في شركة صرافة كبرى، أن فروع الشركة تعمل على توفير الدولار للعملاء وفق للحصيلة القليلة المتاحة في كل فرع وحسب عدد الطلبات المقدمة وهي لا تلبي أغلب الطلبات المقدمة.