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أعلى سعر للدولار اليوم الإثنين في هذا البنك

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Native
Teads
الإثنين، 18-04-2022 10:29 ص

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.34جنيه للشراء و 18.47جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين مصرف أبوظبى الاسلامي  18.38جنيه للشراء و 18.45جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين (التجاري الدوليCIB،الأهلى المتحد)  18.37جنيه للشراء و 18.44جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.36جنيه للشراء و 18.42جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى، ،فيصل الإسلامى ،المصرف العربي الدولي) نحو 18.36جنيه للشراء و 18.44جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  بنك مصر إيران للتنمية نحو  18.36جنيه للشراء و 18.46جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( البركة ،كريدى اجريكول،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني) نحو 18.35جنيه للشراء و 18.45جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( قناة السويس ،المصرف المتحد،العقارى المصرى العربى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية ) 18.34جنيه للشراء و 18.44جنيه للبيع.

 ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.38 جنيه للشراء

 

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