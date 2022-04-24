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يقترب من 19 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم الأحد

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الدولار
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الأحد، 24-04-2022 09:07 ص

استقر  سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 24-4-2022، بعد أن ارتفع أمس على أساس أسبوعي بمقدار 14 قرشا منذ السبت الماضي.
وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري 18.51 جنيها للشراء و 18.59 جنيها للبيع.
وسجل أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه  18.4 جنيها للشراء و 18.5 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي، يليه بنكا التنمية الصناعية والبركة إذ سجلا نحو 18.42 جنيها للشراء و 18.52 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار بنوك "HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي،أبوظبي الأول، المشرق، ميد بنك، قناة السويس، الكويت الوطني، بلوم، العربي الإفريقي الدولي" نحو 18.5 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع.
ووصل سعر الدولار 18.52 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع في بنوك  الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر، فيصل الإسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB".

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.53 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلي سعر نحو 18.56 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
 

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