سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في السوق السوداء وهذا سعره الآن في البنوك

الخميس، 07-09-2023
01:49 م
شهد سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار رسميًا في بنوك مصر، ليثبت سعر الدولار
في البنك المركزي عند 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.
سعر الدولار
في مصر
سعر الدولار
في بنك مصر
- ثبت سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار
في البنك الأهلي
- واستقر أيضا سعر الدولار
أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار
في بنك الإمارات دبي الوطني
- شهد سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار
في مصرف أبوظبي الإسلامي
- وحقق سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي ثباتا عند 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار
في المصرف المتحد
- بلغ سعر الدولار
مقابل الحنيه المصري في المصرف المتحد نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار
في بنك فيصل الإسلامي
- شهد سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري حالة من الثبات في بنك فيصل الإسلامي عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء
سعر الدولار
في بنك بلوم
- سجل سعر الدولار
أمام الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار
في بنك كريدي أجريكول
- وثبت سعر الدولار
في بنك كريدي أجريكول عند مستوى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
- بلغ سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار
في السوق السوداء
حقق سعر الدولار
ارتفاعًا بسيطًا مقابل الجنيه المصري حيث وصل سعر الدولار
لـ 40 جنيهًا للبيع، و39 جنيهًا للشراء.