السبت 28 نوفمبر 2020
توقيت مصر 20:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميدو يصدم جمهور الأهلي بشأن شيكابالا

صور غير لائقة لمئات المجندات مع ضابط تهز جيش الاحتلال

رغم عدم التعاملات.. الدولار يسجل هذه الأرقام في بيانات البنوك

لاعب الزمالك يتعرض لحادث مروع

بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين

باريس تشتعل فوق رأس "ماكرون".. احتجاجات بالآلاف

تطور خطير في معارك إثيوبيا.. قُضي الأمر

بالصور.. شيكابالا يرفع حذاء في وجه جمهور الأهلي

اختيار التشادى حسين إبراهيم أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامى

بيان من الأزهر عن «ذكرى الاغتصاب»

ADS
 

رغم عدم التعاملات.. الدولار يسجل هذه الأرقام في بيانات البنوك

20200628101601161
الدولار
 
السبت، 28-11-2020 08:12 م
شهدت أسعار صرف الدولار مساء اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك مقارنة بيوم الخميس.

وجاءت أسعار الدولار وفقًا لبيانات البنك الامركزي لعدم وجود تعاملات اليوم.


واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع للبيع.

وسجل في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.


واستقر سعر الدولار اليوم في بنك العربي الأفريقي 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.


 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

received_839122623588250

تفاوت في أسعار الدولار بين التراجع والاستقرار اليوم​

الدولار

ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

2020_8_13_10_53_4_82

تفاوت في أسعار الدولار بالبنوك.. تعرف على التفاصيل

image (4)

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

الدولار

ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية

143-094727-price-dollar-lebanon-today-sunday-november-1-2020_700x400

الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويعود للارتفاع