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في سبتمبر الماضي

«جمارك السويس» تفرج عن سيارات بـ 261 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 09-10-2021 09:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت عن سيارات ركوب ملاكي موديلات وطرازات إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 851 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات»، بقیمة إجمالية بلغت 257 مليونًا و920 ألف جنيه، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 46 مليونًا و243 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 19 مليونًا و496 ألف جنيه،  بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 65 مليونًا و739 ألف جنيه.
أوضح التقرير أيضًا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 12 سيارة نقل بقيمة بلغت 3 ملايين و775 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.
أضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة مليون و132 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 687 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 32 ألف جنيه بإجمالي إيرادات مُحصلة قدرها مليون و851 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيا خلال شهر سبتمبر الماضي عن 1480 سيارة ملاكي ونقل بقيمة إجمالية بلغت 261 مليونًا و696 ألف جنيه، فيما بلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المُحصلة عنها نحو 67 مليونًا و591 ألف جنيه.
 

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