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تعرف علي أقل سعر للدولار في البنوك

الدولار
الدولار
 
الأحد، 24-01-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 24 يناير حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل في بنك الكويت الوطني 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل أقل سعر في بنك عودة حيث سجل 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .  
 

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