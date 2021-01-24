تعرف علي أقل سعر للدولار في البنوك

الأحد، 24-01-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم
الأحد 24 يناير حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل في بنك الكويت
الوطني 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل أقل سعر في بنك عودة حيث
سجل 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .