تعرف علي أعلي و أقل سعر للدولار في الأسواق اليوم

الأحد، 03-01-2021
09:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 3 يناير حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.84 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك الأهلي
المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في بنك
التنمية الصناعية 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه ، وسجل في بنك مصر
15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .