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تعرف علي أعلي و أقل سعر للدولار في الأسواق اليوم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 03-01-2021 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 3 يناير حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.84 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في بنك التنمية الصناعية 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
 

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