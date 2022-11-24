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بعد القفزة الأخيرة.. سعر الدولار اليوم في البنوك

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الدولار
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الخميس، 24-11-2022 10:58 ص

استقر سعر الدولار اليوم الخميس، مقابل الجنيه في 9 بنوك، مع بداية التعاملات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بينما ارتفع قرشين لسعر البيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.50 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.52 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.53 جنيه للشراء بتراجع قرش، و24.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.
 

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