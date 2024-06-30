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تزامناً مع ذكرى الثورة.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

الأحد، 30-06-2024 01:58 م


 

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 30-6-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى اليوم 47.96 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

 

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 47.98 جنيه للشراء، 48.8 جنيه للبيع و بنك مصر سعر 47.98 جنيه للشراء، 48.8 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.98 للشراء، 48.8 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 47.98 للشراء، 48.8 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.98 جنيه للشراء.

 

47.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

47.98 جنيه للشراء.

 

48.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.98 جنيه للشراء.

 

48.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.98 جنيه للشراء.

 

48.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.8 جنيه للشراء.

 

48.8 جنيه للبيع

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