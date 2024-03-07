بعد وصوله 50 جنيهًا.. هبوط مفاجئ لسعر الدولار في البنوك اليوم ليسجل هذا الرقم

الخميس، 07-03-2024
02:11 م
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس في بعض البنوك، بينما ارتفع 20 قرشا في بنك القاهرة، مقارنة بأسعار أمس.
وتخطى سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها خلال تعاملات أمس الأربعاء، وذلك بالتزامن مع رفع الفائدة بالبنك المركزي باجتماع استثنائي.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية أمس.
وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا.
البنك التجاري الدولي: 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا.
بنك البركة: 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع، بتراجع 1.15 جنيه.
بنك الإسكندرية: 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا.
بنك قناة السويس: 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع، بتراجع 1.15 جنيه.