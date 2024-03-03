سعر الدولار يسجل هذا الرقم في السوق السوداء لأول مرة منذ 4 أشهر

الأحد، 03-03-2024
01:38 م
استقر سعر الدولار في مصر
اليوم الأحد 3 مارس 2024 في البنوك والصرافات، فيما هوى سعر الدولار في السوق السوداء
أسفل 44 جنيها لأول مرة منذ أكثر من 4 أشهر، بفعل تنفيذ صفقة رأس الحكمة وتدفق الدفعة الأولى من المليارات للحكومة.
وعلى مدار الدقائق الماضية، كشفت الحلقة الجديدة من مسلسل السقوط الحر لسعر الدولار في السوق السوداء
، عن تراجعه ليصل إلى 44 جنيها، قياسًا على سعره قبل الإعلان صفقة رأس الحكمة عند 65 جنيهًا.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
وصل سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء إلى 44 جنيها.
سعر الدولار اليوم
في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم
في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار اليوم
مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنكا حكوميا) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك مصر
ناهز سعر الدولار اليوم
في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قدر سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك CIB
حافظ سعر الدولار اليوم
في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك أبو ظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار اليوم
مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.