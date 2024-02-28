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الدولار يتخطى الـ 50 من جديد.. ماذا يحدث في السوق السوداء؟

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الدولار
الأربعاء، 28-02-2024 01:25 م

يبحث الكثير من المستثمرين عن سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الشرعية) خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء المصري، الجمعة الماضية عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة، والتي تتضمن استثمارا أجنبيا بـ 35 مليار دولار تقسم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وبعد شهرين 20 مليار دولار.

سعر الدولار في السوق السوداء 
سجل  سعر الدولار الآن خلال حركة تعاملات اليوم عند مستوى 52 جنيها للشراء و 52.10 جنيه للبيع، وذلك بــ حسب آخر تحديث الآن بحركة التعاملات، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري. 
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
ناهز سعر الدولار اليوم في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قُدر سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB
حافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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