بعد رفع سعره في البنك المركزي.. كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك؟

السبت، 26-11-2022
11:18 ص
استقر سعر الدولار
مقابل الجنيه اليوم في مصر اليوم السبت 26-11-2022 في البنوك مع إجازة البنوك، بعد
ارتفاع سعر صرف الدولار
في البنك المركزي
بنحو 7 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
سجل الدولار
اليوم
في البنك المركزي
عند الشراء 24.5091، وللبيع 24.5978.
سعر الدولار
اليوم
في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم
في بنك مصر
بلغ سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في
البنك التجاري الدولي Cib:
وصل سعر الدولار
اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.52 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى
24.58.
سعر الدولار
اليوم
في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار
اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 24.53 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.58 جنيه.
سعر الدولار
اليوم
في بنك قناة السويس
وصل سعر الدولار
اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم
في البنك الأهلي الكويتي
وصل سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.53 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.