الأحد 06 نوفمبر 2022
توقيت مصر 00:17 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حالة غريبة.. ولادة طفلة تحمل داخلها 8 أجنة

فنانة شهيرة تفقد بصرها بسبب صدمة: قولت يارب هحج لو رجعت نظري وكانت المعجزة

شاهد.. مشاداة بين خالد الغندور ونجم الأهلي بسبب برونو سافيو

أول رد من شيرين على صورتها مع حسام حبيب بعد خروجها من المستشفى

فتاة تطعن شقيقها بسبب اعتراضه على فيديوهاتها على تيك توك

متى يحق للزوجة المسيحية طلب بطلان الزواج؟

المخابرات العامة تنعى الصحفي الشاب محمد نجم

وفاة إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان

صاحب واقعة الطرد من «كشري التحرير» يعتذر عن حضور قمة المناخ

رد رسمي يوضح حقيقة السماح بدخول «شجرة الكريسماس» على السعودية

ADS
 

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. صعود جديد للدولار أمام الجنيه

أسعار-الدولار-1024x576
الدولار
Native
Teads
الخميس، 03-11-2022 12:23 م

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 3 نوفمبر تحركا طفيفا مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، بعد رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة 75 نقطة أساس لليلة واحدة، ليسجل الدولار اليوم داخل البنك المركزي سعر 24.14 جنيه بيعا، و24.25 جنيه شراء.

وكان سعر الدولار اليوم في مصر قد كسر حاجز الـ24 يوم الأحد الماضي بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس وتعويم الجنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس 3 نوفمبر

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.15 جنيه البيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي
سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.15 جنيه البيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة
سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.0 جنيه شراء و24.1 جنيه البيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية
سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.15 جنيه شراء و24.25 جنيه البيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك قناة السويس
سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.15 جنيه شراء و24.25 جنيه البيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي
سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.08 جنيه شراء و24.18 جنيه البيع.
 

إقرأ ايضا

2022090804010414

قفز 35 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

1923901_0

من جديد.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%

2022090804010414

تراجع واستقرار.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أخبار متعلقة

2022090804010414

تراجع واستقرار.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

2016_10_3_19_56_42_368

بعد رفع الفائدة2% .. سعر الدولار اليوم في البنوك

143-100712-price-dollar-egypt-october-22-2022-stability_700x400

الدولار يبلغ ذروته خلال أيام.. صدمة يفجرها جولدن مان ساكس

elaosboa45017

19.71 جنيه.. تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم

2020_2_9_12_55_34_200

بعد اجتماع صندوق النقد والوفد المصري... تعرف على سعر الدولار اليوم

19_2022-638007654562927157-292

الدولار يعاود الصعود مجددًا.. إليكم أعلى وأقل سعر للدولار اليوم