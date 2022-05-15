بعد انخفاض 15 قرش أمس.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

الأحد، 15-05-2022
09:51 ص
استقر سعر الدولار
أمام الجنيه
في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-5-2022، بعد ان انخفض أمس علي أساس
أسبوعي بقيمة 15 قرشا تبلغ وعلي مستوي البنوك العاملة بمصر
.
قال البنك المركزي المصر
ي ان متوسط سعر الدولار
لديه قد بلغ
18.27 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع.
سجل أدني سعر لـ الدولار
امام الجنيه
نحو 18.26 جنيها للشراء
و 18.36 جنيها للبيع في بنوك " hsbc والمصر
ف العربي الدولي و أبوظبي
الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصر
ف
المتحد، قناة السويس، ميد بنك، البركة، العربي الإفريقي الدولي،بلوم".
ووصل متوسط سعر الدولار
في البنوك نحو 18.28 جنيها للشراء
و 18.36 جنيها في بنكي قطر الوطني الأهلي Qnb و فيصل الاسلامي.
بينما بلغ أعلي سعر لـ الدولار
نحو 18.29 جنيها للشراء و
18.34 جنيها للبيع في بنوك " مصر
، الأهلي، الإسكنرية، التجاري الدولي CIB"
سجل أعلي سعر لـ الدولار
بقيمة تراوحت بين 18.32 و 18.35جنيها
للشراء و 18.42 جنيها للبيع في مصر
ف أبوظبي الاسلامي وكريدي أجريكول.